率鳳山國小音樂班赴八王子市音樂交流 林智鴻幫孩子們圓夢
高雄市議會國民外交促進會會長、議員林智鴻17日率鳳山國小音樂班前往高雄姐妹市日本八王子市立綠丘小學進行音樂交流，八王子市初宿和夫市長與前市長黑須隆一熱情接待，稱此次交流是與高雄建立姐妹市以來，最盛大的音樂交流活動。林智鴻也以自身念音樂班訪日的經驗表示，因為曾經被圓夢過，所以也希望藉由自身力量幫孩子們圓夢。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻說，去年10月受鳳山國小所託，親自飛往八王子市，向時任石森孝志市長表達希望安排兩市之間的音樂交流，因此特別感謝駐日代表處與八王子市願意協助熱情安排交流活動。
林智鴻也憶及，25年前在國中就讀音樂班，曾經也被安排到日本福岡第一高校進行音樂交流，當時實現夢想是一件非常開心的事，至今都印象深刻。林智鴻也特別感謝台日知名食品企業Kenji健司贊助鳳山國小，一起幫孩子們完成夢想。
林智鴻說，高雄與八王子締結情牽已邁入第18年，多年來雙邊觀光、經貿、教育、文化等多元交流密切，成果非凡。因為深厚的情誼，台灣面對403東部強震後，去年到訪高雄的八王子市學生們主動發起募捐關懷台灣。他認為這是台日友好新世代交流最佳典範，也是「善的循環」最佳寫照。
林智鴻強調，台灣與日本是命運共同體，兩國有守護亞太地區和平以及穩定世界局勢的共同任務。從國家層次到城市地區交流層級，全面性的往來，不僅能深化鞏固台日情誼，更能讓台日友好往下一代邁進。