NBA東西區冠軍賽　運彩會員抽iPhone 15

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何昱奇表示，台灣運彩進入第三屆，增加許多玩法與彩迷互動，除了國際賽事，本土的籃球與棒球各聯盟也推出許多創舉，4月份T1中信特攻與台新戰神，大巨蛋門票賣破1.5萬張，台灣運彩首度開盤台灣職籃；5月份中信兄弟主場迎戰統一獅的賽事，首度開放中職單場，本場台灣運彩開放的七種不同的投注玩法，包括賽前投注讓分、不讓分、大小、單雙等四種玩法，以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小；對於經銷商和彩迷來說，是一個正面且受歡迎的變化。
何昱奇表示自己也是NBA球迷，這次季後賽事非常精彩，東區波士頓塞爾提克成軍於1946年，與洛杉磯湖人同為17座NBA冠軍金盃的隊伍，1959-1966年達成史無前例的8連霸壯舉；波士頓塞爾提克本月16日系列賽以4比1終結騎士，擁有塔圖與傑倫布朗雙探花以及兵強馬壯的陣容，近年6度闖進東區決賽，2022年殺進總冠軍賽亞軍，但已14年未嘗奪冠滋味，本次奪冠的企圖心強烈。至於西區冠軍，何昱奇則看好去年總軍金塊2連霸。
本次運彩公會NBA預測活動分兩階段，第一階段，季後賽至東西區總冠軍期間93181001運彩會員，不限金額投注台灣運彩開盤之NBA賽事，即可抽iPhone 15。另加碼在東西區總冠軍賽期間，投注五萬元以上的「93181001運彩玩家」，即有機會再獨得3萬禮券；規則為參加運彩公會於LINE@內舉辦的預測遊戲，任選5天其中10注過關者(每人每天限預測2注，僅限賽前預測)，即可獨得三萬元禮券，限量5個名，超額抽籤。
何昱奇說，加碼活動，投注台灣運彩任何賽事皆可，日前MLB美聯、國聯以及世界冠軍大賽，台灣運彩皆已開盤；5/26開始還有法國網球公開賽，日職、冰球、F1一級方程式賽車，彩迷們可趁周末假期研究體育賽事，謹慎投注，投注標的皆以台灣運彩「賽前預測」為準，讓分盤及大小分盤皆可。
運彩公會透過抽獎活動，增加民眾對運動彩券的興趣，更為運動彩券的銷售和市場推廣，增添運彩基金幫助體育選手；台灣運彩第三屆預估能達到「挹注國家運動發展基金超過538億元」，運彩公會身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，提升全民關注。
「運彩公會」舉辦NBA季後賽東西區冠軍賽預測遊戲，規則如下
第一重 投注即抽 iPhone 15
1. 93181001運彩會員、2.加入活動LINE@ https://lin.ee/EDXIVKu、3.投注任何一場台灣運彩開盤之NBA賽事、4.敲小編，貼出「我的投注」畫面截圖
第二重「玩家限定」
1. 93181001運彩會員、2.加入活動LINE@ https://lin.ee/EDXIVKu、3.東西區冠軍賽期間，投注五萬，主動提供「我的投注」截圖給小編、4.參加LINE@內舉辦之預測遊戲，主動敲小編，貼出「我的預測」、5.任選5天其中10注過關者(每人每天預測2注為限，僅賽前預測、無場中) 、6.獨得三萬元禮券(限額五名，超額以抽籤決定)
若無人達成任務預測十注中十者，運彩公會依據預測勝率，前三名提供禮券：
第一名禮券15000、第二名禮券10000、第三名禮券8000
活動諮詢： https://lin.ee/EDXIVKu
NBA季後賽東西區冠軍賽，東區5/22開始，西區則為5/23開始，預計到6/4，一切以NBA官方賽事即時進度更新為準。主辦單位有權保留遊戲最終解釋權。