國會冷知識／比「舉手表決」還恐怖！這招超耗時 朝野恐玉石俱焚
國民黨推國會改革相關法案，民進黨批擴權，藍綠立委昨在立法院上演全武行，從早打到晚，國民黨佔住主席台，保護立法院長韓國瑜，但昨傍晚綠委攻勢變強，屢屢要翻上主席台，韓國瑜將原本的表決器表決，改為舉手表決，藍委不必再回到位子上按表決器，可以繼續留在主席台上表達意見。事實上，根據規定，表決共有5種方式，其中點名表決最繁複也最耗時，若要點名表決，幾乎是玉石俱焚的作法。
記者何哲欣／台北報導
根據《立法院議事規則》，表決方式可分為口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決、點名表決。口頭表決最簡單，主席宣布口頭表決，現場喊贊成，或是反對，通常是預期議案會一致性通過，或是相差懸殊時，才會口頭表決。
一般立法院常見的是表決器表決，立委必須回到自己座位上按表決器。舉手表決則簡單一點，現場舉手、經議事人員計算票數，立委不用再回到自己座位上。投票表決則是例如人事同意權時，立委投票決定票數多寡。
最繁雜的是點名表決，由主席一一點名現場立委，詢問支持或反對。立委扣除主席外共112席，等於主席要問112次，若每次一問一答以1分鐘計算，表決一次可能就要將近2小時。
過去朝野也確實用過點名表決，由當時的立法院長王金平一一點名，但太過冗長，後來就經朝野協商同意，該次會議不再使用點名表決。未來朝野若持續對立，可能還是有機會出現「點名表決」。