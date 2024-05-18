國中會考作文「無題目」！考生須解析聳動新聞標題背後的社會現象
國中會考於今（18）日登場，下午考科國文以及寫作測驗考題融入許多時事與生活化議題，其中「國文科」難易度偏高，文言文題目佔一半，內容艱深、不易理解，素養題命題有趣，AI DeepFake深偽技術也入題。「寫作測驗」並未有明確的作文題目，而是提供聳動商業廣告及新聞標題，要求分析背後所存在的社會現象。
財經生活中心/綜合報導
「113年國中教育會考」於今、明（19）兩日舉行，全國19萬餘考生分別在18個考區、233個考場應試。本次國中教育會考首日考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科，19日則是自然及英語（含閱讀及聽力）2科。
今日首節考「社會科」，難易適中，第二節考「數學科」，考生則認為難度中偏易。下午「國文科」難易度偏高，白話文、文言文各佔一半題型，後者題目艱深、題幹長，內容不易理解，閱讀起來有些吃力。不過，有學生表示，素養題命題有趣，AI DeepFake深偽技術也入題。另外，有題目要求學生於古文斷句中標出標點符號，題型新穎，被視為「魔王題」。
隨後登場的「寫作測驗」讓應試考生更為驚喜，因為沒有明確的作文題目，而是提供幾個聳動商業廣告及新聞標題，要求分析所代表的社會層面、現象或問題。部分考生認為，大家答題方向容易偏向一致，因此要拿高分不容易，除非觀點獨特，不過也有可能會有誤判出題者用意的疑慮，導致考生分析方向錯誤。