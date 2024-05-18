富邦勇士3連霸被終結！傷兵+新老交替不順　隊史首度無緣季後賽

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這場比賽攻城獅將士用命，在落後的情況下重新找回節奏，末節靠著李家瑞、曾柏喻、艾夫伯和狄帝多點開花，最終逆轉贏球，靠自己拿下最後一張季後賽門票。
攻城獅目前20勝19敗，勇士則是18勝21敗，在雙方都只剩下一場比賽的情況下，後者確定遭到淘汰。本季晉級季後賽的球隊依照排名分別是：領航猿、夢想家、國王、攻城獅。
富邦王朝崩塌 季後是否會有改組？
2014年「富邦勇士隊」正式納入富邦金控旗下，在SBL第12季重新出發，並最終在SBL第16季 (2018-2019) 奪下隊史首冠。2019年8月宣布他們宣布加盟ASEAN Basketball League（簡稱 ABL），開始征戰亞洲職籃賽場，並與臺北市政府攜手合作，冠名「臺北富邦勇士籃球隊」，同時選擇臺北和平籃球館為主場場館，推動主場經營。
2020年台灣職籃P. LEAGUE+創立，富邦勇士決定加入，以具體行動推動國內職籃發展，並連續3年完成奪冠任務，也是PLG和T1史上目前唯一一支完成過連霸的球隊。
不過王朝都有更迭，富邦這一季「雙向計畫」失敗，傷兵太多、陣容又出現青黃不接的情況下，最終等待他們的結局是隊史首度無緣季後賽。而在那之後球隊陣容是否會改組？洋將和本土陣容會不會有所變動，都是到外界矚目。
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