冷氣設定「自體防霉」都不見效果！專家曝少關鍵1動作：等於沒開
炎炎夏日即將來到，近期高溫已經讓人受不了，紛紛打開家中冷氣降溫。而現代新型冷氣幾乎都會配備「自體防霉」功能，避免冷氣內部發霉需要清洗，卻有許多人抱怨沒有效果，對此，YouTube頻道「空調小教室」也解釋背後原因，並指出有沒有「開窗」防霉效果差很大。
記者賴禹妡／綜合報導
YouTube頻道「空調小教室」老柯日前上傳影片，以「絕大部分的人使用自體防霉都沒有效果的原因」為題，他解釋冷氣自體防霉功能的原理，是冷氣關機後內部會送風一段時間，藉由空氣對流來降低機體濕度，「嚴格來講自體防霉其實是非常有用的。」
不過，老柯指出冷氣自體防霉功能要有效果，前提就是必須達到室內空氣對流，因此門窗必須打開才有用，少了這個動作效果就差非常多。那麼冷氣沒有自體防霉功能該怎麼辦呢？老柯表示，在冷氣關機時按送風功能，並定時一個小時，再將門窗打開，一樣可以達到自體防霉的效果。
如果不想開窗戶又想防霉，老柯建議可以在冷氣關機時，按下暖氣功能並定時一個小時，也可以讓冷氣內部濕氣乾燥，進而達到防霉的效果，不過他也提醒，暖氣的耗電量比送風功能還要大，因此想省電的話，還是使用自體防霉或是送風模式較佳。