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富邦王朝崩塌？輪換未定、聯盟生態改變　球評：很多比賽該贏未贏

▲富邦勇士今（18）日確定無緣季後賽，3連霸王朝被斷，也是隊史首次不是以冠軍結束一個賽季。圖為富邦勇士總教練許晉哲。（圖／富邦勇士球團提供）
▲富邦勇士今（18）日確定無緣季後賽，3連霸王朝被斷，也是隊史首次不是以冠軍結束一個賽季。圖為富邦勇士總教練許晉哲。（圖／富邦勇士球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

富邦勇士今（18）日確定無緣P.League+ 2023-24賽季季後賽，3連霸王朝被斷，也是隊史首次不是以總冠軍作為收尾。回顧富邦今年的賽季，球評陳子威認為傷兵太多、聯盟洋將制度更改以及3連霸後心氣下滑，可能是今年他們衛冕失利的幾個重要原因。

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人員頻繁進出名單　主力傷兵太多

張宗憲本季出賽16場，出賽場次不多；林志傑今年出賽36場，基礎數據提升到9.9分4.6籃板2.6助攻，但是效率卻有所下降；蔡文誠今年出賽場次比去年少，雖然仍有30場以上，但貢獻產出已經有限。球評李亦伸指出，「林志傑、蔡文誠、張宗憲三名老將仍有作為，但持續力和體能都不理想，表現有一場沒兩場，甚至有一場沒三場」，而年輕一代周桂羽、簡廷兆、曾祥鈞還未能完全接棒，造成輪換調度亂掉。

這些老將都是球隊3連霸時期的中流砥柱，他們因傷和年紀或表現滑落、或出賽數遞減，無法在賽季中維持穩定的表現。再加上過去3季一直是外線第一選擇的辛特力因被吉爾貝克壓傷，造成前下脛腓韌帶部分撕裂以及三角韌帶發炎，在3月11號就沒有再出賽過，富邦整季人員進進出出，嚴重影響整體的化學反應，造成體系難以運轉。

▲富邦勇士今年老將頻繁因傷影響出賽情況，球隊靈魂人物林志傑不得不挺身而出，今年出賽35場，數據提升到9.6分4.5籃板2.7助攻。（圖／富邦勇士球團提供）
▲富邦勇士今年老將頻繁因傷影響出賽情況，球隊靈魂人物林志傑不得不挺身而出，今年出賽36場，數據提升到9.9分4.6籃板2.6助攻。（圖／富邦勇士球團提供）
球評陳子威在接受訪問時表示：「在人員的部分，洋將辛特力受傷，之後補進的人選沒有長時間配合。另外本土方面，狀態一直維持不錯的球員很少，只能增加林志傑這些信任度高的球員的使用時間，這是富邦戰績起伏不穩定的一個原因。」

陳子威指出，張宗憲、蔡文誠上場時間不像過去那麼多，但年輕、中生代球員沒有及時頂替上來，造成富邦勇士在配合度上，比較沒有前幾年那麼流暢，「（年輕球員）都有打出一些代表作，但表現不是每一場都那麼穩定，許總在賽季中也在找適合的人選，一開始是簡廷兆、後面是賴廷恩，但和其他隊比較起來，他們比較需要圍繞體系去打，球員發揮的自由度上可能就沒有那麼多空間。」

洋將改制　富邦末節不再有明顯優勢

陳子威也點出，富邦體系比較繁複，要求年輕球員需要足夠的技戰術能力去處理，但這些人選還沒有那麼多經驗和能力可去承擔，「他們可以打擋拆的球員太少了，可以衝擊到禁區的球員比較少，至少在新、中生代球員中比較少看到。」

過去幾季富邦勇士在第四節擁有一些優勢，源自他們優秀的本土戰力以及老將經驗，在場上只有單洋將時，能夠面對其他球隊維持穩定的表現，但這一季聯盟制度改變，每場登錄人數擴增成3人，改採4節8人次，這也改變了生態。另外各隊實力也提升起來，造成這支冠軍之師的優勢已不若以往明顯。

而且富邦這一季洋將戰力一直沒能找到最信任的3人，辛特力受傷之後，其他人選在攻防上都有缺陷，與球隊之間的配合時間也不常，效果差強人意。這導致第四節它們常常要靠本土球員去和其他球隊的洋將拚火力。

▲這一季聯盟制度改變，每場登錄人數擴增成3人，改採4節8人次，讓富邦勇士不再有這麼大的優勢。（圖／富邦勇士提供）
▲這一季聯盟制度改變，每場登錄人數擴增成3人，改採4節8人次，讓富邦勇士不再有這麼大的優勢。（圖／富邦勇士提供）
飢渴感不足　錯失太多到手的勝利

王朝球隊要延續下去，最困難的就是如何保持飢渴感，曾帶領政治大學在UBA多次連霸的陳子威認為，3連霸完成多少對大家的心態會有些影響，可能沒有前幾年那麼想要了，也可能和年紀與心態有關，這方面就有可能會體現在專注度上。

富邦今年有很多比賽不應該輸而輸掉，或是可以拿下勝利但錯失了。正是那幾場賽事讓他們現在挑戰季後賽很困難，如果能拿下來晉級應該沒問題。」另外陳子威也點出，球隊在比賽中很多細節上沒處理好，常常會有連續失誤、出手選擇不佳的情況，這些最後都讓球隊付出了代價。

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