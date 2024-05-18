超萌佩佩豬空降台中　親子音樂季破萬人嗨翻全場

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國榮表示，「台中親子音樂季」今年特別邀請英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅豬小妹」現身，還有最受小朋友喜愛的YOYO家族哥哥姐姐及特別嘉賓「佩佩」和「喬治」壓軸演出，與大小朋友同歡周末時光。小朋友都是父母的心肝寶貝，呼籲所有父母們有機會就要帶孩子到戶外走走。台中市政府從年初到年尾，各局處都辦理各項精彩活動，適合全家參與；圖書館也有固定採購優質新書及繪本，非常多資源可以利用，讓市民的生活更加充實。
新聞局表示，「台中親子音樂季」邁入第7屆，首度移至百年台中公園舉辦，以「孩享玩樂 聚樂FUN送」為活動主軸，邀請14組表演團體輪番上陣帶來精彩演出，包含YOYO家族太鼓表演、草帽女孩溫柏淳、旋轉立方、CTBE中灣銅管室內樂團、SONAR聲吶人聲樂團、李科穎爵士鼓、台中市忠孝國小、搖滾教室、台中藝術家兒童合唱團、葫蘆墩Smile太鼓團、樂福哥哥氣球小丑魔術、Soul Brat索布雷特舞團，與親子同歡。
新聞局指出，今年由市府攜手台中文創業者獨家製作「粉紅豬小妹帆布拉鍊袋」，民眾只要填答問卷就能獲得限量好禮。另外，活動現場也規劃以音樂為主題的闖關活動，邀請親子同心協力完成後，即可兌換限量「粉紅豬小妹造型磁鐵」，讓親子在遊戲當中認識樂器、寓教於樂。
新聞局說，活動現場設有文創及小農市集攤位，並邀請台中親子館設攤，場館多項玩具帶到現場，提供小朋友體驗闖關；警察局及刑警大隊也到現場設攤進行交通安全、反詐騙及反毒宣導，同時帶來可愛的緝毒犬與帥氣的大型哈雷機車提供親子體驗拍照。更多活動詳情請至2024台中親子音樂季官方網站。