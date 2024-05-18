林志傑「3+2合約」到期！將滿42歲的野獸　下一季引退還是回歸？

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在長達20年的職業生涯中，林志傑擁有4枚冠軍戒指、2次SBL總冠軍賽MVP、1次SBL年度MVP、2屆SBL得分王、7度入選中國CBA全明星賽和2屆PLG年度人氣王等輝煌紀錄，2003年從SBL台灣啤酒到2009年西進中國浙江廣廈，2019年返回台灣加盟P. LEAGUE+臺北富邦勇士，巔峰時期曾被譽為「亞洲第一小前鋒」，運動能力和技術在台灣籃壇都已達到最高水準。
林志傑雖然因年紀無法在例行賽每一場都爆發，但他總能在關鍵戰體現自己的價值，2021-22賽季在P. LEAGUE+例行賽場均上場22分鐘繳出10.9分、5籃板、3助攻，季後賽提升到場均15.6分6.3籃板3.1助攻，三分球命中率高達43.6%。在邁入40歲的第一天，林志傑季後賽首輪對夢想家G4封關戰繳出27分9籃板5助攻4抄截，帶領球隊在二度延長賽中勝出，總冠軍賽對戰攻城獅的G5，同樣是關鍵戰役，林志傑攻下25分9籃板，幫助臺北富邦勇士奪下總冠軍，摘下隊史第2冠。
去年林志傑發揮依舊精采，例行賽數據雖然下滑到7.6分3.5籃板3.0助攻，但季後賽依舊發揮出中流砥柱的作用，個人數據提升到12.3分7籃板1.6助攻，總冠軍賽他進一步提升水準，場均達到15.3分4.5籃板3.6助攻，兩分球命中率高達73.5%，而在防守端有效限制新北國王球星楊敬敏，是最終富邦能力退強敵完成3連霸的關鍵。封王戰他狂砍23分5籃板7助攻，真的讓人看到當年「野獸」主在戰局的風采。
「野獸」表現仍夠水準 富邦續約與否受關注
本季例行賽，富邦勇士傷兵眾多，張宗憲和辛特力等王朝功臣都缺席多場比賽，林志傑也不得不在例行賽就挺身而出，場均數據9.9分4.6籃板2.6助攻在本土球員中還是很夠水準。
林志傑今年還是憑藉著自律打出極高的水準，證明自己仍有繼續在職籃球的能力，本季他已出賽36場賽事，體能雖不若以往，但在例行賽扮演穩定的角色不成問題。不過是否續約也需要尊重他個人的想法，以及富邦球團對於下賽季的安排。
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