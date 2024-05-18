大谷翔平兩分砲！本季第13轟並列全壘打王　開轟慶專屬「大谷日」

林志傑「3+2合約」到期！將滿42歲的野獸　下一季引退還是回歸？

▲富邦勇士今年老將頻繁因傷影響出賽情況，球隊靈魂人物林志傑不得不挺身而出，今年出賽35場，數據提升到9.6分4.5籃板2.7助攻。（圖／富邦勇士球團提供）
▲富邦勇士今年老將頻繁因傷影響出賽情況，球隊靈魂人物林志傑不得不挺身而出，今年出賽35場，數據提升到9.6分4.5籃板2.7助攻。（圖／富邦勇士球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+臺北富邦勇士本季提前遭到淘汰，無緣季後賽，挑戰4連霸夢碎，這一季球隊季後可能會做出一些改變和動作。即將在今年6月滿42歲的「野獸」林志傑是台灣籃壇史上最偉大的球員之一，他在從CBA回來之後和富邦勇士簽下「3+2合約」，本季後確定走完。而在今年球季以這樣的方式結束的情況，他下一季是否還會續戰球員生涯，或是回歸富邦勇士？都受到外界關注。

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林志傑參與富邦3連霸　「3+2合約」合約走完

在長達20年的職業生涯中，林志傑擁有4枚冠軍戒指、2次SBL總冠軍賽MVP、1次SBL年度MVP、2屆SBL得分王、7度入選中國CBA全明星賽和2屆PLG年度人氣王等輝煌紀錄，2003年從SBL台灣啤酒到2009年西進中國浙江廣廈，2019年返回台灣加盟P. LEAGUE+臺北富邦勇士，巔峰時期曾被譽為「亞洲第一小前鋒」，運動能力和技術在台灣籃壇都已達到最高水準。

林志傑雖然因年紀無法在例行賽每一場都爆發，但他總能在關鍵戰體現自己的價值，2021-22賽季在P. LEAGUE+例行賽場均上場22分鐘繳出10.9分、5籃板、3助攻，季後賽提升到場均15.6分6.3籃板3.1助攻，三分球命中率高達43.6%。在邁入40歲的第一天，林志傑季後賽首輪對夢想家G4封關戰繳出27分9籃板5助攻4抄截，帶領球隊在二度延長賽中勝出，總冠軍賽對戰攻城獅的G5，同樣是關鍵戰役，林志傑攻下25分9籃板，幫助臺北富邦勇士奪下總冠軍，摘下隊史第2冠。

去年林志傑發揮依舊精采，例行賽數據雖然下滑到7.6分3.5籃板3.0助攻，但季後賽依舊發揮出中流砥柱的作用，個人數據提升到12.3分7籃板1.6助攻，總冠軍賽他進一步提升水準，場均達到15.3分4.5籃板3.6助攻，兩分球命中率高達73.5%，而在防守端有效限制新北國王球星楊敬敏，是最終富邦能力退強敵完成3連霸的關鍵。封王戰他狂砍23分5籃板7助攻，真的讓人看到當年「野獸」主在戰局的風采。

「野獸」表現仍夠水準　富邦續約與否受關注

本季例行賽，富邦勇士傷兵眾多，張宗憲和辛特力等王朝功臣都缺席多場比賽，林志傑也不得不在例行賽就挺身而出，場均數據9.9分4.6籃板2.6助攻在本土球員中還是很夠水準。

林志傑今年還是憑藉著自律打出極高的水準，證明自己仍有繼續在職籃球的能力，本季他已出賽36場賽事，體能雖不若以往，但在例行賽扮演穩定的角色不成問題。不過是否續約也需要尊重他個人的想法，以及富邦球團對於下賽季的安排。

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