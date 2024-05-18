郭書瑤爆有新歡！《浪姐5》慘遭淘汰後本人曝內幕 同居韓國藝人
台灣實力與外貌兼具的女星郭書瑤，日前參戰大陸知名選秀節目《浪姐5》（乘風破浪的姐姐2024 第5季），在昨（17）日的第2次團體公演裡與鄭妮可（Nicole）、孫夏鈴（Suni）、靳夢佳帶來〈絕霧〉舞台，照片中的郭書瑤不僅身穿旗袍，還大露事業線，開高衩到大腿根，性感程度破表，就連舞蹈都相當吸睛，但最後卻慘遭淘汰，成為首位領便當的台灣女星，讓大批網友為她抱屈。不過郭書瑤倒是非常坦然的在IG上寫下心聲，還曝光近期與她一同練歌舞的宿舍室友，是韓團KARA成員鄭妮可，她也大讚對方非常好相處，私底下超級認真。
記者施以慧／綜合報導
郭書瑤在IG上為準備《浪姐5》的這段日子，寫下感言，也坦言自己確實不擅長這類的舞蹈風格，「每一次都在各種挑戰自己的弱勢，除了選自己不擅長的舞台風格，又是跟能力超強的國際姊姊同組，真不知道這陣子到底哪來的勇氣。」也曝光近期與她住同間宿舍的室友鄭妮可是自己首張專輯〈Honey〉的原唱，「從沒想過會遇到第一張專輯裡主打歌的原唱，還跟她住同一個房間，緣分真的是不可思議～」郭書瑤也表示對方對於舞台相關的內容毫不藏私，總是與她討論怎樣會更好，讓郭書瑤感受到滿滿的暖意。
關於外界對她遺憾被淘汰的事情抱不平，郭書瑤也安撫粉絲：「舞台正式表演還是好緊張，雖然不是我最好的狀態，但在那當下盡力了，安全下莊～謝謝大家！」讓大家都相當不捨，紛紛留言給予鼓勵，「瑤瑤這次真的好棒！」、「這期乘風破浪真的私心看瑤瑤的。」、「喜歡妳的認真用心。」
不過郭書瑤搭配圖文的文章，還是讓不少網友歪樓，注意到她的性感身材，「沒想到服裝近看那麼辣！」、「我看見這篇文章的重點了。」、「漂亮又性感。」、「太辣了，不敢看！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道