中職／小野寺賢人完美壓制！台鋼雄鷹7：1勝統一 隊史首度贏猛獅
中華職棒台鋼雄鷹延續總教練洪一中千勝的氣勢，今(18)日再寫新紀錄！靠著日籍投手小野寺賢人完美壓制，加上洋砲魔鷹全壘打助威，終場7：1擊敗統一獅。本場比賽對台鋼雄鷹意義非凡，這是隊史首度擊敗統一獅，終止本季的對戰6連敗，也總算拿下本季第10勝，也是隊史單場對統一獅的最多得分。另一場比賽，味全龍靠著拿莫．伊漾再見全壘打，終場1：0完封富邦悍將。
記者廖聿偉/綜合報導
小野寺賢人展現本季中職最強日籍投手的實力，先發6局只被敲出3支安打，0失分，完全壓制住打擊兇猛的統一獅打線，繼前一場7局0失分，小野寺賢人已連續13局數無失分。統一獅僅在9局上兩支安打串聯，攻下唯一的1分。
洋砲魔鷹埋伏在第6棒，2打數、2安打，包括一發大號全壘打，貢獻2分打點同時也獲得2次保送；另外，藍寅倫今天3打數2安打，並打下勝利打點，也功在贏球。
拿莫．伊漾再見轟 味全1:0險勝富邦
另一場比賽，味全龍與富邦悍將上演投手戰，雙方前8局都無法得分，味全龍在9局下才突破僵局，靠著拿莫．伊漾敲出再見全壘打，味全終場1：0險勝富邦。
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