62歲杜德偉唱跳「酷龍翻唱曲」嗨翻小巨蛋！笑虧粉絲：有點年資了
62歲香港歌手杜德偉今（18）日在台北小巨蛋開唱，以〈Get up〉、〈影子舞〉、〈Believe〉等動感舞曲開場，其中〈Believe〉改編自韓團酷龍的〈Bing Bing Bing〉，熟悉的音樂、舞蹈讓全場氣氛嗨到最高點，他也搞笑表示，1993年是他第一次在台北開唱，當年有來的歌迷如今應該都有點「年資」了。
記者吳昕蓓／台北報導
杜德偉大跳老婆和小孩最愛的歌曲〈Believe〉，儘管已經年過半百，看起來仍舊游刃有餘，他也向台灣的粉絲打招呼，承認自己真的很緊張，「為什麼呢？因為我要見你們啊」，他脫下耳機和粉絲們聊天，就是希望聽見最真實的聲音，現場的尖叫聲幾乎要掀起小巨蛋屋頂，「你們的聲音聽起來有點熟悉又有點陌生」。
杜德偉透露，他1993年第一次來台灣開演唱會是在台北體育館，當時還沒有小巨蛋，「你們有在嗎？那表示你們已經有點年資了，不是有點年紀，是有點年資」，一番話瞬間讓現場歌迷笑翻，他也忍不住感慨，時間過得太快了，「今天呢我終於來到小巨蛋，我會唱給大家很多歌」，並表示會帶歌迷們回到20、30年前，讓現場尖叫聲不斷。
在唱完〈一起看月亮〉之後，杜德偉也問粉絲，「我帥不帥？」讓粉絲嗨翻喊「帥！」他表示自己快出道40年，開演唱會要選歌其實不容易，更搞笑自虧：「雖然我看起來保養很好，但我確實是老人家了，10點之前就要睡覺」，杜德偉更感性告白，「是台灣這片音樂天空成就了我，謝謝你們，謝謝台灣，謝謝台灣給我的厚愛」。
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