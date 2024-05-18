最佳畢典祝福！美國富豪扛鈔票上台致詞 每位畢業生現領1000美元
又到了畢業生離開校園的季節，許多學校都會安排名人在典禮上致詞，給予畢業生祝福與建議。美國麻州大學達特茅斯分校（UMass Dartmouth），日前找來美國億萬富豪海爾（Robert Hale Jr.）致詞，海爾請保安扛了兩個行李袋一起上台，接著宣布行李袋裡面裝滿現金，在場每位畢業生都能夠拿到1000美元、約新台幣3萬2000元的紅包，讓現場立即爆出高聲歡呼。
記者倪浩軒/綜合報導
根據波士頓媒體報導，當天畢業典禮天公不作美，下起傾盆大雨，但是海爾一上台，他準備的驚喜禮物立即點燃現場氣氛。
海爾表示，「我們一生中所能獲得最大的快樂就是給予」，因此他決定送給畢業生每人1000美元當作禮物，且這1000美金被分裝在兩個信封，海爾希望畢業生能將第二個信封裡面的500美元拿去送給有需要的人們或捐給慈善機構，形成善的循環。
現場立即爆出高聲歡呼，海爾強調「我們的社區和世界現在比以往任何時候都更需要我們的幫助」，呼籲畢業生不要害怕失敗，不要讓失敗來定義自己。
根據《富比士》資料，海爾擁有54億美元身家，是花崗岩電信公司（Granite Telecommunications）的創辦人與執行長，替現場1200位畢業生每人發1000美元紅包，以他的財力確實是舉手之勞。花崗岩電信公司創立於2002年，公司成立的半年前，海爾才剛剛宣布破產，因此海爾以自身經歷鼓勵畢業生不要被失敗定義自己，確實很有說服力。