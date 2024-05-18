杜德偉合體7歲愛兒！三代同堂獻唱亡父惹淚 大螢幕驚見全聯先生
62歲香港歌手杜德偉今（18）日在台北小巨蛋開唱，又唱又跳誠意十足，依舊寶刀未老，唱到成名曲〈鍾愛一生〉全場大合唱，現場氣氛感人，他也感性告白台灣，「來到這裡，一直都會有想哭的感覺」，更邀請7歲兒子AJ上台一同演唱英文經典老歌〈Wonderful World〉，現場kiss cam環節，不僅有「全聯先生」邱彥翔和老婆甜蜜接吻，還有對剛好今天是結婚紀念日的夫妻，讓杜德偉特別點名。
記者吳昕蓓／台北報導
杜德偉透露爸爸已經過世13年，「我跟我爸爸感情非常好，那時候爸爸離開的時候，我很難過，而今天在小巨蛋開唱，也剛好是我爸爸的忌日」，他隨後演唱〈Wonderful World〉，搭配著杜爸爸生前的歌聲，杜德偉的兒子AJ也上台合唱，三代同堂的畫面十分催淚，還有粉絲獻上花束。
歌曲結束後，AJ自我介紹，「大家好，我是AJ，謝謝來到我爸爸的演唱會」，兒子的可愛模樣萌翻全場，杜德偉也笑著要工作人員把兒子帶下台，「帶AJ下去吃他吃了一半的洪瑞珍」，更笑虧自己「我62歲了，但有個7歲兒子」，事實上，杜德偉攻蛋這天正好是父親杜奧利忌辰，因此特別演唱生前和父親合唱過的歌曲〈Wonderful world〉。
不僅如此，杜德偉唱到〈嫁給我〉時，現場出現kiss cam，其中竟有「全聯先生」邱彥翔和老婆甜蜜接吻，還有對結婚18年的老夫妻高舉海報，寫著今天是他們的結婚紀念日，全場都洋溢著浪漫氛圍。
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