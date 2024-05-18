下週一迎小滿「6禁忌」別犯！恐財運不順一整年　3生肖工作運強炸

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1. 忌露肚臍：
小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。
2.忌生冷飲料：
小滿接近夏天，氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。
3.不要浪費米食：
小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食，以免導致財運不順、一整年吃不飽喝不足。
4.禁吃助濕食物：
小滿禁吃助濕食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦和蟹，以免引發濕疹、風濕疹。
5.少熬夜：
小滿日晝長夜短，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、頭髮癢和喉嚨不適。
6.不要吃隔夜菜：
氣溫上升容易潮濕，導致病毒細菌滋生，吃下隔夜菜後容易導致腸胃炎或腹瀉。
🟡小滿3生肖工作運旺到炸
TOP 3「生肖虎」：積極主動，追求目標
屬虎之人在小滿期間將會更積極主動投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於得到更多的機會和認可，提升職業地位和發展空間。
TOP 2「生肖蛇」：領導力強，開拓事業
屬蛇之人在小滿之日會更加自信和堅定追求自己的目標，並在工作中展現出強大的領導和決策能力。此外，也有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。
TOP 1「生肖龍」：名聲提升，晉升加薪
屬龍之人等小滿一來，溝通和人際關係能力將有機會變得更好，在職場上可得到不錯的名聲和社會地位，能因此得到更多的機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。