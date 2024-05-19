520小英卸任倒數／中國文攻武嚇！蔡政府軍事反應稍不足

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此外，空軍也因中國方面機海戰術的數量優勢消耗下顯得疲乏，甚難培養的空軍飛官，墜機次數出現增加趨勢，也一度成為蔡政府的重大關卡。
另一方面，中國在這8年侵擾戰，還包含了無人機和空拍機不斷挑釁，2022年數度高調闖入金門以及金門離島包含二膽及大膽島營區，起初大喇喇地拍攝闖入，國軍絲毫沒有做出反應，更出現朝無人機丟擲石塊的做法，無法遏制無人機闖入的狀況，讓朝野立委紛紛引發質疑，就連國防部長邱國正都強調需通盤檢討，顯見面臨中國解放軍的長期消耗戰，在敵方量體大且多的情況下，可看出蔡政府底下的國軍所面臨的無力感。
此外，中國在社群平台的攻勢愈發凌厲成了蔡英文近年來的執政難題，舉凡看似低端只留下簡體字帶風向或辱罵的假帳號，或是稍微進階一些透過海量影片或短影片宣傳捧中貶台的手法，又或者更進一步的假帳號透過各式社群平台或通訊軟體的假訊息滲透與宣傳，都使蔡英文政府難以招架。
民進黨執政下，過去幾年來固然將中國使用「認知作戰」一詞推向大眾，但效果看來仍僅止於既有支持者，且如今國內檯面上的藍綠白三黨，自身也都是在社群平台上，針對國內政治事件瘋狂使用認知作戰的玩家，經過時間消磨，民眾看了疲乏，提到政治人物的厭惡感大增，從近兩年的地方選舉和總統大選低投票率可看出一二，反而讓「認知作戰」的善意提醒失焦。
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