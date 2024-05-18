杜德偉唱〈脫掉〉結果褲子被脫掉！62歲真實身材「閃亮一大包」
62歲香港歌手杜德偉今（18）日在台北小巨蛋舉辦「Get Up」演唱會，又唱又跳，依舊寶刀未老，甚至表示，過去都答應粉絲要唱到60歲，如今他已經62歲了，承諾「那我們來約定唱到80歲」，讓全場尖叫聲不斷，唱到〈脫掉〉時，他也誠意十足脫掉外套、褲子，露出「胯下一大包」，讓氣氛嗨到最高點。
記者吳昕蓓／台北報導
杜德偉下半場一連演唱多首經典歌曲，包括〈拯救地球〉、〈愛你的全部〉、〈情人〉，唱到〈脫掉〉時，他和全場觀眾互動，在勁歌熱舞的同時，一旁舞者也脫掉他的外套，露出緊身胎衣，展現零贅肉身材曲線，儘管62歲仍保養得宜，歌曲進入高潮時，杜德偉的褲子也被脫掉，全場1.1萬粉絲的尖叫聲頓時突破天際。
杜德偉只穿著一件緊身亮片四角褲熱舞，不斷扭動腰身，看起來一點都不像已經超過60歲，也展現出他這段時間魔鬼訓練的成果，最後他也演唱〈把你藏起來〉、〈把你寵壞〉等夯曲，讓歌迷們一飽耳福，等到演唱會結束還捨不得離去。
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