520小英卸任倒數／中國狂禁產品！蔡英文經貿「分籃」速度漸進中

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蔡英文在執政前曾說過「海峽兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)是糖衣毒藥、若執政將發動廢止ECFA公投，在執政八年來時常被在野的國民黨拿出來嘲諷雙標，而親綠的社群粉專隨即就以民進黨執政之下只有糖衣沒有毒藥、在貨貿和服貿破局後ECFA形同半殘等說法反擊。
綜觀蔡英文最近一次在今年元旦談話談及ECFA，她認為，以現在的規模來看的話，ECFA經濟效益是有限的，分散風險，布局全球仍是未來產業要走的路，不能再走回依賴中國的老路，這句話聽來振奮。
然而，陸委會主委詹志宏直到今年四月底，面對中國揚言對ECFA早收清單採取進一步措施時，卻都還持續表示，ECFA不只是對台灣企業有利，對兩岸企業都有利，這是相互的。台灣的半成品、零組件運到中國，他們的企業生產製造後做內銷或外銷，這對兩岸都是有利的，如果要懲罰一方，就是懲罰雙方相關企業。
用一句談論政治時很常出現的用詞，「長大了」，過去八年民進黨和蔡英文確實也都長大了，了解有些話再也不能如同在野時說的那麼滿或如此絕對，需要一些可操作空間，在兩岸經貿上保持小程度的灰色地帶，以防經貿分籃移轉過程，跟不上協議瞬間單方面中止造成的經濟不確定性。
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