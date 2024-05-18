失智症研究登國際期刋 許景琦爭取巴黎科學論壇掛國旗

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許景琦表示，他取得美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，發表的「台灣精神病患人球現象之研究」，獲彭博公共衛生學院評為2016年最佳論文。這是他的第2篇研究論文，30年前他任職高雄榮總就有研究發想，直到近年有了大數據分析，才與團隊合力完成。
許院長說，他們以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心（N A C C）二十餘年來所搜集4 6 513個案例為對象，針對1896個符合本實驗的案例，對照神經精神盤點問卷（N P l）後產生一項重大發現：蛋白質除以類殿粉沈積能夠直線反映失智病人的認知分級。也就是說失智症將來可以數字作為等級來分辨 ，這項發現獲得國內外醫療界的重大肯定跟掌聲。
許景琦醫師說，2002年諾貝爾化學獎得主日本田中耕ㄧ，在2018年發表的一篇有關阿茲海默症的研究報告，以腦內類澱粉的沉積跟正子攝影檢測失智程度。他這次的研究，則是直接用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也獲得一樣的效果，而且診斷費用更低，未來可應用在早期失智症檢測上。
許景琦以該論文的第一作者，將於12月參加在巴黎舉行的科學論壇，擔任國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人。他表示，他已要求主辦單位在會場懸掛國旗，並播放台灣民謠「安平追想曲」，為了紀念曾祖父過去在台南七股以扁擔挑鹽，挑起整個家族重擔的生活，已獲得法國巴黎主辦方同跟感動。