運彩公會今宣布 美國NBA東西區冠軍賽加碼抽iphone15

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何昱奇說，現在只要是93181001運彩會員，NBA季後賽東西區總冠運賽期間，投注台灣運彩開盤之NBA賽事不限金額，即可抽iphon15。另推出東西區冠軍賽時間內，投注五萬元以上的「93181001運彩玩家」，還有機會獨得三萬元禮券，限5名。
台灣運彩進入第三屆，增加許多玩法與彩迷互動。何昱奇說，除了國際賽事，本土籃球與棒球各聯盟也推出計多創舉，4月份T1中信特攻與台新戰神，大巨蛋門票賣破1.5萬張。台灣運彩首度開盤台灣職籃。5月份中信兄弟主場迎戰統一獅賽事，首度開放中職單場，本場台灣運彩開放的七種不同投注玩法，包括賽前投注讓分、不讓分、大小、單雙等四種玩法。以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小。對經銷商和彩迷來說，是一個正面且受歡迎的變化。
本次運彩公會NBA預測活動分二階段進行。第一階段，季後賽至東西區總冠軍期間93181001運彩會員，不限金額投注台灣運彩開盤的NBA賽事，即可抽IPHONE15。另加碼在東西區冠運賽期間，投注五萬元以上的「93181001運彩玩家」，即有機會獨得三萬元禮券。規則為台加運彩公會於LINE@內舉辦的預測遊戲，任選五天其中10注過關（每人每天限預測2注，僅限賽前預測），即可獨得3萬元禮券，限額5名，抽額抽籤決定。
何昱奇表示，透過抽獎提升民眾對運彩券興趣，更為運彩銷售和市場加溫，增添運彩基金幫助體育選手。台彩第三屆預估能達到挹注國家運動發展基金過538億元，運彩公會身為行業領頭半，更加要謹慎力求完善，提升全民關注。