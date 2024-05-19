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企業女子壘球聯賽／新北凱撒Dawn Bodrug7勝超猛！Mary Ann又完封

▲新北凱撒Dawn Bodrug7勝1敗，是目前女壘聯賽勝投王。（圖／壘協提供）
▲新北凱撒Dawn Bodrug7勝1敗，是目前女壘聯賽勝投王。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024企業女子壘球聯賽（18）日（週六）轉移陣地到台中國際壘球園區開戰，進行第七週賽事，今天進行4場比賽，首戰臺中兆基穿山甲以1:0險勝中華U18培訓隊，第二場由新北凱撒以7:0擊敗福添福嘉南鷹，第三場球則是新世紀黃蜂出戰臺北臺產熊讚，結果臺北臺產熊讚以2:0贏球，第四場則是補賽，新北凱撒再以6:3擊倒臺北臺產熊讚。Dawn Bodrug今天一日兩勝，也拿下7勝領先各家好手。

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新北凱撒一日兩勝　Mary Ann又完封

企業女子壘球聯賽本週開拔到台中，首戰兆基穿山甲推出洋投Mary Ann先發，她再度展現壓制力，7局無失分完封中華U18小將，被擊出3支安打，狂飆6次三振，拿下本季第4勝。

兆基穿山甲打線一路被周宜葶封鎖，7局下才由黃瑜芊連續保送，結果高沛均、蘇毓雯都選到保送，楊依婷也順利被保送上壘，滿壘狀況下張嘉芸擊出再見安打，最終以1:0獲勝。

Dawn Bodrug差點無安打　一日兩勝

第二場賽事福添福嘉南鷹差點被新北凱撒Dawn Bodrug投出無安打比賽，她主投5局無失分，還送出5次三振，拿下勝投。本季6勝笑傲勝投后。

新北凱撒打線大爆發，全場11支安打，幫助球隊以7:0獲勝，姜婷恩、陳家宜、楊安淇都有雙安演出，加上張芸瑄單場3打點，表現優異。

第三場新世紀黃蜂出戰臺北臺產熊讚，臺北臺產熊讚由洋投Ellen Roberts領軍，7局完封只被打3安打，狂飆10次三振奪勝。

最後一場球則是2024/05/04（六）14:30 [例行賽編號27場] 新北凱撒（三重）臺北臺產熊讚賽事，新北凱撒維持皇后之姿，以6:3贏球。

Dawn Bodrug大戰Ellen Roberts，或許是真的累了，Ellen Roberts被打出9支安打，狂失5分吞敗，Dawn Bodrug5.1局失3分奪勝，本季7勝1敗仍領先各家好手。

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