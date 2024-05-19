「翻藝社」進駐台中文學館 文化局推廣藝文邁大步

毗鄰台中市第五市場的臺中文學館選品店「翻藝社」，18日隆重開幕！臺中市文化局副局長曾能汀、市議員黃守達等人，聯袂打開這棟日式歷史建築的藝文空間，見證歷史建物優化的重要時刻。這個開幕儀式不僅宣告「翻藝社」正式營運，更象徵臺中文化局推廣文化藝術又邁出一大步。
記者金武鳯/台中報導
「翻藝社」精心挑選進駐廠商，目前進駐品牌有專業進口文具『茶筆巷』、專營插畫家作品『八山文具』、臺灣最美天然顏色『天染工坊』、堅持手繪溫度的『陶來福』、臺中知名漆器及金際第三代『光山行』、臺灣最環保的竹藝『破竹工作室』、純天然無添加物果乾『旅旅食光』、冰淇淋新獨創品牌『Chill Art小藝冰』、無毒無香料來自最天然的茶『太極餘韻』，以及最新潮的年輕設計師服飾品牌『Hardboiled』等，這些商品不僅帶給民眾視覺享受，更是藝術的載體。
此外，店內的擺設和陳列也充滿了美學氛圍，每一個角落都經過精心設計，一走進來就，能感受濃厚的藝術氣息，還有天然的檜木香。為慶祝開幕以及世界博物館日，特別舉辦了「有藝事設計師市集」，邀請多位優秀的設計師齊聚一堂，每位設計師都帶來自己最得意的作品，從手工飾品、織品以及精美的家居裝飾小物，總計25個攤位，是購買手作精品好機會。
逛市集除了可以選購喜愛作品，還可以與設計師交流，了解他們的創作理念和靈感來源，這對於喜愛手作及藝術和設計的人來說，是一場五感的享受。此外音樂演出不間斷，開幕日相繼接棒演出，由日月星辰、子沂 IDYEE、蘑菇甜湯、迷火佛拉明哥、微笑先生-曾寶明等，是歡度假日最好去處。
主辦單位表示，期待「翻藝社」能成為大家心目中生活美學，以及設計師品牌聚集的最佳場所，營業日為週三至週日十點至下午六點，歡迎大家光臨這充滿著人情溫度的臺中文學館。