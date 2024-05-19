台中兒童藝術節壓軸 馬卡龍公園登場吸引3千人潮

2024台中兒童藝術節壓軸重頭戲，18日在太平區馬卡龍公園熱鬧登場：有優質表演團隊精采演出，還有親子市集、街頭藝人、DIY手作等，活動多元又有趣，吸引逾3千名親子參加，人潮滿滿，歡笑聲不斷。台中市府文化局副局長曾能汀表示，兒童藝術節系列活動，場場都湧入2、3千人，感謝市民朋友大力支持。
記者金武鳯/台中報導
文化局指出，為推動藝術教育向下扎根，每年配合兒童節舉辦「台中兒童藝術節」活動，今年共邀請33個全國優質演藝團隊，在山、海、屯、城各區帶來超過20場親子互動及表演藝術。除接連在文心森林公園、港區藝術中心、后里運動公園及今日的馬卡龍公園辦理戶外匯演活動，還有11組團隊利用平日巡迴校園表演，讓孩童在學校也能體驗文化、享受藝術。
文化局說明，今日壓軸活動包含芳舟銅管重奏團帶來「恐龍學園的音樂冒險」互動音樂會、新生一號劇團「超即英雄到來」即興演出、天天工作社「我是天生的農夫」偶劇及金宇園掌中劇團「神仙老虎」掌中劇，場場精采好玩，還有市集與DIY手作等活動，讓大小朋友歡度奇妙又難忘的周末假期。
文化局指出，「台中兒童藝術節」於4月5日在圓滿戶外劇場登場後，除紙風車劇團《巫頂看世界》吸引逾萬人次觀賞，於台中市山海屯城區辦理的戶外匯演，每場也有2千至3千人參與。此外，屯區藝文中心自5月25日至6月23日止，舉辦適合全家體驗的「2024親子藝術節-未來看我」活動，主打新意十足的AI語音生成實驗劇場，還有多場親子劇、馬戲、音樂等節目演出，相關資訊歡迎至屯區藝文中心官網(https://gov.tw/C7T)查詢。