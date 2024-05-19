520四家飯店優惠！明天搶訂房每人每晚850元起 520元牛排吃到飽
明天是5月20日，因數字520諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱，多家飯店因應520推出優惠。像是捷絲旅台北三重館，將於明天5月20日開始推出5天限定「快閃我愛你」優惠，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起。而台北萬豪酒店則是於5月20日推出一日快閃優惠，至半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或熟成櫻桃鴨胸。另外，墾丁凱撒飯店的吃到飽餐廳「發現西餐餐廳」，於整個五月推出雙人同行，第二位只要520元優惠（服務費另計），享有爐烤牛排、現流海鮮等菜色吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
📍捷絲旅台北三重館
捷絲旅台北三重館將於明天5月20日，至5月24日推出「快閃我愛你」限時優惠活動，房價一萬元的家庭客房，不含早餐最低每人每晚850元起，6月底前皆可入住。官網訂房加購6月底前的高鐵車票，一律7折起優惠，雙人左營-台北來回最高省1,800元起。
📍台北萬豪酒店
5月20日推出一日快閃優惠，至台北萬豪酒店的半自助式餐廳Garden Kitchen消費，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。
到頂樓的INGE’S Bar&Grill，可獨攬台北101與城市天際線的「千萬夜景」，當天配合520網路情人節，只要晚間餐期至INGE’S Bar&Grill點用任一套餐，並穿著粉色系服裝或飾品，即加贈精選特調乙杯。
📍墾丁凱撒飯店
飯店內的吃到飽餐廳「發現西餐餐廳」，於整個五月推出雙人同行，第二位只要520元優惠（服務費另計），每日限量30組，即可品嚐現切爐烤牛排、澎派現流海鮮及德國豬腳等多款佳餚。另外，凱撒西點主廚張志宏更親自操刀，選用100%成分無調整、產地直送的北海道十勝特選牛乳，為餐檯設計10款限定甜點，包括「北海道起士舒芙蕾」、「炙燒岩漿起士」、「栗子卡邦生乳酪」等。
📍高雄漢來飯店
針對三麗鷗主題房推出「520大明星放閃專案」，即日起至5月24日下訂享有優惠價格，主題房雙人房(市景/港景)每晚7888元、主題房家庭房 (三人房)每晚8888元、主題房家庭套房(四人房)9888元。每日限量僅有6間，費用已含10%服務費及5%稅金。可預訂住宿日期為即日起至6月30日 ，限週一到週五入住。
享有主題房大使專屬服務，且依房型人數送贈送海港自助餐廳的自助式早餐，每房贈送三麗鷗迎賓茶點及三麗鷗專屬備用品，並享有房內MINIBAR免費。