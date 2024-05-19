范逸臣「意見不同就撲下去」評立院衝突遭炎上 紀曉君被捲入道歉
立法院17日處理國會改革等法案，數度爆發肢體衝突，其中，國民黨立委陳菁徽也因為被民進黨立委鍾佳濱抱摔，兩人跌落桌子而雙雙受傷。歌手范逸臣在臉書上發文「意見不同就撲下去喔！哇大」，紀曉君也在底下留言「撲了啦」，兩人雙雙被網友出征，事後范逸臣刪文、紀曉君發文道歉。
記者薛羽彤／綜合報導
立法院17日爆發衝突，在審議過程當中民進黨立委鍾佳濱跳上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽導致重摔，雙方都掛彩。范逸臣針對此事發表看法，他在臉書寫上「意見不同就撲下去喔！哇大」，紀曉君也在該文底下回「撲下去」，引發網友不滿，網友重提范逸臣曾在路邊隨地小便往事砲轟，眼看遭到炎上，范逸臣事後刪文，卻早已被網友截圖瘋傳、議論。
紀曉君因為在范逸臣貼文下留言也慘遭砲轟，她發文澄清並道歉，表示自己沒別的意思，「抱歉。只是單純順著好友簡單句子的貼文而留言，當下只是為了互動而留言，並沒有什麼其他的想法。但我的留言被放大檢視造成誤會我也很難過。思想單純的我真的沒有別的意思啦！ 我只是一個活潑愛跟朋友互動的人嘛！」
鍾佳濱也在紀曉君的道歉文底下留言：「謝謝曉君理解，昨天為了阻擋未經審慎討論的違憲法案，立院議場發生許多衝突，很多民眾也未搞懂全貌，大家難免有錯誤認知，大家繼續加油。」
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