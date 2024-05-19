MLB／洋基6：1白襪奪6連勝！條紋軍團3人齊開轟　Soto還敲雙響炮

我是廣告 請繼續往下閱讀
白襪首局就先馳得點 但洋基很快給予回應
本場比賽洋基推派火球男Luis Gil先發，白襪隊則是派出Brad Keller迎戰。首局Gil面對到一二壘有人的危機，隨後被Andrew Benintendi敲出適時安打，白襪以1：0先馳得點，但這也他們本場比賽的唯一得分。一局下洋基很快就給予回應，靠著Juan Soto敲出右外野陽春砲，加上Giancarlo Stanton的二壘安打建功，洋基攻下2分超前。
洋基2局下繼續發動攻勢，靠著Jose Trevino的陽春彈，以及Soto的適時安打，單局再添2分，取得4：1領先優勢。
Giancarlo Stanton在3局下半加入團隊的全壘打行列，面對到一顆失投的變化球，他一棒掃出中右外野方向陽春砲，個人本季第11轟出爐，這球擊球初速達113.5英哩，飛行距離則為382英呎，洋基再下一城。
Soto單場雙響炮助威 條紋軍團早早奠定優勢
5局下半Juan Soto再度炸裂，擊出右外野大號陽春砲，單場上演雙響炮，個人本季第10、11轟同場出爐，這也是Soto個人在大聯盟生涯第18度，單場敲出超過1支以上全壘打的表現。條紋軍團在比賽前半段就早早奠定領先優勢，終場就以6:1收下勝利，喜迎6連勝。
而本場比賽洋基火球男Luis Gil，表現也相當亮眼，主投6局被打出5支安打僅失掉1分責失，繳出優質先發。他也靠著招牌火球大展K功，全場狂飆14次三振，在關鍵時刻屢屢能能化解危機，也成功摘下本季第5勝，賽後Luis Gil的防禦率則稍降為2.39。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁