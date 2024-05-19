520總統就職典禮　交通管制時段範圍看這裡

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一、5月19日9時至13時辦理第一階段彩排及預演，管制範圍為寶慶路(含南側2線車道)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(不含)以北、重慶南路(含)以東之區域，管制路段如下：
(一)凱道【重慶南路(含)至公園路(不含)】東、西雙向全線。
(二)懷寧街【寶慶路(含路口南側)至貴陽街(不含)】南、北雙向全線。
(三)重慶南路【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向全線。
(四)為交通秩序及安全考量，擴大管制重慶南路【衡陽路至寶慶路(均不含)】北往南方向全線。
(五)寶慶路【重慶南路至懷寧街(均含路口南側)】西往東方向全線(東往西方向維持通行)。
(六)寶慶路【博愛路至重慶南路(均不含)】南側3線車道管制，北側1線車道維持西往東通行。
5月19日13時至18時轉換為彩排及預演第二階段，管制範圍為永綏街、襄陽路(不含)、沅陵街(含)以南，公園路(不含)以西，愛國西路(不含)以北，桃源街(不含)以東之區域，管制路段如下：
(一)凱道【重慶南路(含)至公園路(不含)】東、西雙向全線。
(二)貴陽街【桃源街至公園路(均不含)】東、西雙向全線。
(三)長沙街【桃源街(不含)至博愛路(含)】東、西雙向全線。
(四)寶慶路【桃源街(不含)至懷寧街(含)】西往東方向全線。
(五)衡陽路【桃源街(不含)至懷寧街(含)】東往西方向全線。
(六)博愛路【愛國西路至永綏街(均不含)】南、北雙向全線。
(七)重慶南路【愛國西路至襄陽路(均不含)】南、北雙向全線。
(八)懷寧街【襄陽路(不含)至貴陽街(含)】南、北雙向全線。
(九)襄陽路【館前路至重慶南路(均不含)】東往西方向全線。
(十)15時起配合外交部歡迎酒會，管制凱道【中山南路至公園路(均不含)】東、西雙向全線。
5月19日18時至22時進行第三階段硬體設備搭設，管制範圍為衡陽路(不含)以南、公園路(不含)以西、愛國西路(不含)以北、博愛路(不含)以東之區域，管制路段如下：
(一)凱道【重慶南路(含)至公園路(不含)】東、西雙向全線。
(二)貴陽街【博愛路至公園路(均不含)】東、西雙向全線。
(三)寶慶路【博愛路(不含)至懷寧街(含)】西往東方向全線。
(四)重慶南路【衡陽路至愛國西路(均不含)】南、北雙向全線。
(五)懷寧街【衡陽路(不含)至貴陽街(含)】南、北雙向全線。
四、5月19日22時至5月20日13時實施慶祝大會人車管制及二階段車輛管制，管制情形如下：
(一)人車管制範圍：衡陽路(不含)以南，中山南路(不含)以西，愛國西路(不含)以北，延平南路(不含)以東。
(二)第一階段車輛管制範圍：衡陽路、常德街(不含)以南，中山南路(不含)以西，愛國西路(不含)以北，中華路(不含)以東；公園路(襄陽至常德)管制北往南。
(三)5月20日9時至13時第二階段車輛管制範圍：秀山街、永綏街、襄陽路、常德街(不含)、沅陵街(含)以南，中山南路(不含)以西，愛國西路(不含)以北，中華路(不含)以東。(擴大管制衡陽路、沅陵街、懷寧街、重慶南路等路段)
彈性管制範圍：
1、中山南路(青島西路至愛國東路段)、仁愛路(中山南路至林森南路段)、信義路(中山南路至林森南路段)、常德街、公園路(常德街至襄陽路段)。
2、北起愛國西路(含)、東至中山南路(含)、南至南海路(不含)、西至中華路(不含)範圍。
五、5月20日13時至18時進行大會後第一階段撤場，管制範圍為衡陽路(不含)以南、中山南路(不含)以西、愛國西路(不含)以北、博愛路(不含)以東之區域，管制路段如下：
(一)凱道【重慶南路(含)至中山南路(不含)】東、西雙向全線。
(二)貴陽街【博愛路至中山南路(均不含)】東、西雙向全線。
(三)寶慶路【博愛路(不含)至懷寧街(含)】西往東方向全線。
(四)重慶南路【衡陽路至愛國西路(均不含)】南、北雙向全線。
(五)懷寧街【衡陽路(不含)至貴陽街(含)】南、北雙向全線。
(六)公園路【常德街(不含)至貴陽街(含)】南、北雙向全線。
六、5月20日18時至22時為大會後第二階段撤場，管制範圍為衡陽路(不含)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(不含)以北之區域，管制路段如下：
(一)凱道【重慶南路至公園路(均不含)】東、西雙向全線。
(二)懷寧街【衡陽路至貴陽街(均不含)】南、北雙向全線。
(三)寶慶路【重慶南路(不含)至懷寧街(含)】東、西雙向全線。
中正一分局表示，車輛改道建議
一、南北向車流：建議改道行駛環河南路、西寧南路、中華路、杭州南路、金山南路、新生南路、建國高架道路。
二、東西向車流：建議改道市民大道、忠孝東(西)路、和平東(西)路。
因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，臺北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。