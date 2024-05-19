日本夜空懸浮「9道神祕光束」！多人目擊全看傻　詭異畫面曝光

天氣預報／好天氣沒了！「梅雨滯留鋒面」明抵達　全台連下5天雨

▲明（20）日開始鋒面靠近影響，全台天氣逐漸轉為不穩定，最快明天入夜至週三（5/22）就要留意較大雨勢。（圖／記者周淑萍攝）
▲明（20）日開始鋒面靠近影響，全台天氣逐漸轉為不穩定，最快明天入夜至週三（5/22）就要留意較大雨勢。（圖／記者周淑萍攝）

記者張志浩／綜合報導

把握最後的好天氣！天氣風險公司分析師林孝儒指出，今（19）日越往南部感受越悶熱，但明（20）日開始鋒面靠近影響，全台天氣逐漸轉為不穩定，最快明天入夜至週三（5/22）就要留意較大雨勢，週四至週五（5/23至5/24）雖然鋒面遠離，但仍會有降雨出現，只是雨勢稍微緩和。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒說明，今天各地大致為多雲天氣、陽光有機會露臉，氣溫變化不多，預報普遍高溫都有機會達攝氏29至34度，越往南感受越悶熱，各地低溫約在攝氏21至26度，日夜溫差稍大，午後山區則有短暫陣雨或雷雨機會。

▲今天各地溫暖偏熱，下週受降雨影響會有些許降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲今天各地溫暖偏熱，下週受降雨影響會有些許降溫。（圖／中央氣象署提供）
明天開始台灣附近受到鋒面靠近影響，天氣逐漸不穩定，預期各地雲量增多，天氣變陰沉，除午後山區有短暫陣雨或雷雨外，西部下半天後也有短暫陣雨或雷雨，週二、週三「鋒面滯留」，配合西南風增強，各地氣溫略降，高溫約攝氏27至31度，低溫攝氏20至25度。

林孝儒提醒，不穩定的大氣環境及西南風，導致全台各地容易有短暫陣雨或雷雨，特別是西半部地區，有高機會發展出旺盛對流帶來顯著降雨，快的話週一入夜至週三這時段，就要留意局部大雨發生的可能。

▲下週受滯留鋒面影響，全台都要留意降雨，尤其週二、週三伴隨西南風影響，將會出現較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲下週受滯留鋒面影響，全台都要留意降雨，尤其週二、週三伴隨西南風影響，將會出現較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
週四至週末，鋒面逐漸遠離台灣，環境會比週二、週三穩定一點，但由於西南風持續影響，各地仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，西部降雨還是比較廣泛，只是降雨強度緩和；週末降雨區域縮減，僅限於午後山區短暫陣雨或雷雨的發展。

林孝儒總結，明日至週五，受滯留鋒面及西南風水氣影響，天氣不穩定，容易有短暫雷陣雨發生，其中，週二、週三有局部大雨，時而伴隨短時顯著雨勢，外出活動務必多加留意天氣變化並持續追蹤最新的天氣預報資訊。

天氣預報／明國中會考高溫達32度「日夜溫差大」　520開始變天

天氣預報／國中會考首日西半部天氣穩定　東半部水氣多記得帶傘

天氣預報／下週迎梅雨鋒面「全台變天」！週二、週三雨勢最強

天氣預報／週五回溫！週末狂飆30度　下週急轉「鋒面雨連掃6天」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生