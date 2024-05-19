天氣預報／好天氣沒了！「梅雨滯留鋒面」明抵達 全台連下5天雨
把握最後的好天氣！天氣風險公司分析師林孝儒指出，今（19）日越往南部感受越悶熱，但明（20）日開始鋒面靠近影響，全台天氣逐漸轉為不穩定，最快明天入夜至週三（5/22）就要留意較大雨勢，週四至週五（5/23至5/24）雖然鋒面遠離，但仍會有降雨出現，只是雨勢稍微緩和。
記者張志浩／綜合報導
林孝儒說明，今天各地大致為多雲天氣、陽光有機會露臉，氣溫變化不多，預報普遍高溫都有機會達攝氏29至34度，越往南感受越悶熱，各地低溫約在攝氏21至26度，日夜溫差稍大，午後山區則有短暫陣雨或雷雨機會。
明天開始台灣附近受到鋒面靠近影響，天氣逐漸不穩定，預期各地雲量增多，天氣變陰沉，除午後山區有短暫陣雨或雷雨外，西部下半天後也有短暫陣雨或雷雨，週二、週三「鋒面滯留」，配合西南風增強，各地氣溫略降，高溫約攝氏27至31度，低溫攝氏20至25度。
林孝儒提醒，不穩定的大氣環境及西南風，導致全台各地容易有短暫陣雨或雷雨，特別是西半部地區，有高機會發展出旺盛對流帶來顯著降雨，快的話週一入夜至週三這時段，就要留意局部大雨發生的可能。
週四至週末，鋒面逐漸遠離台灣，環境會比週二、週三穩定一點，但由於西南風持續影響，各地仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，西部降雨還是比較廣泛，只是降雨強度緩和；週末降雨區域縮減，僅限於午後山區短暫陣雨或雷雨的發展。
林孝儒總結，明日至週五，受滯留鋒面及西南風水氣影響，天氣不穩定，容易有短暫雷陣雨發生，其中，週二、週三有局部大雨，時而伴隨短時顯著雨勢，外出活動務必多加留意天氣變化並持續追蹤最新的天氣預報資訊。