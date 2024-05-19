蘆洲通緝犯拒檢落跑！員警連轟3槍一路狂追 台中摩鐵狼狽落網
16日晚間，新北市蘆洲警方攔查可疑車輛時，47歲的唐姓男子駕駛小客車，面對警方不但拒檢還企圖衝撞，員警朝輪胎連開3槍，唐男仍直上國道逃逸。據了解，唐男為槍砲及毒品通緝犯，警方研判車上應有2人，經調閱監視器畫面，發現其逃往台中，於18日循線前往逮人，唐男與43歲余姓女子落網，全案依通緝及公共危險等罪嫌移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蘆洲警分局集賢派出所員警掌握情資，有通緝犯開車出入蘆洲三民路一帶，16日晚間攔查時，唐男拒檢並加速逃逸，還企圖衝撞員警，並險些撞擊路過民眾，員警見狀拔槍朝輪胎開3槍，但唐男仍衝上國道逃逸。
之後唐男將車輛棄置於林口文化路一段，警方調閱監視器畫面，發現2人搭乘計程車逃逸至桃園、新竹、苗栗、台中，沿途還不斷變換車輛製造斷點，企圖躲避查緝。18日，警方於台中某汽車旅館逮捕2人，並查扣海洛因、安非他命吸食器等，全案後續依通緝及公共危險等罪嫌移送法辦。
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