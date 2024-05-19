每人2500元住飯店！24小時零食、下午暢飲名酒　可加價米其林早餐

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除了優惠的價格之外，慕舍酒店還提供了一系列特色服務，房內有免費供應零食及飲品的Mini Bar，每層樓更設有24小時供應零食與軟性飲品的Super Bar，宛如私人客廳與書廊。酒店更與國際七大酒莊聯手合作，將住宿樓層以酒莊命名，並在每日下午Wine O’clock時段（下午17:00-18:00）供應專屬酒莊的美酒，讓旅客盡情品嚐，像是日本天皇賜名的Kimibandai君萬代清酒，便深獲慕舍旅人的喜愛。此外，頂樓亦有空中酒吧Lounge Vino，除可以品飲精選世界級美酒，和酒店獨創特調雞尾酒外，也會不定期推出特色主題調酒，滿足酒客的小酌雅興。
慕舍酒店內有米其林二星餐廳「Molino de Urdaniz渥達尼斯磨坊」，提供全台唯一的米其林星級早餐，以「依依不舍」住房專案入住旅客，建議可加價試試，每人1580元。菜色包含一杯氣泡酒，以及由台北米其林雙主廚親自設計的特製主食搭配季節鮮魚或西班牙風味肉類料理、香濃的西班牙傳統焦糖奶油吐司、及經典豐盛的現切冷肉盤，用料豐盛。
慕舍酒店引進西班牙「Molino de Urdaniz渥達尼斯磨坊」，原本在西班牙已連續7年榮獲米其林二星，並在2024年首次獲得米其林綠星肯定。位於慕舍酒店內的全球唯一海外分店，自2020年在台北開幕以來，便迅速獲得米其林一星殊榮，並在2023年再度晉升為米其林二星。渥達尼斯磨坊融合了西班牙多元的料理文化與法式料理的精髓，由西班牙本店主廚David Yárnoz主理，呈現出精準、豐盛、細膩與多層次的饗宴。
另外，溫泉度假酒店瑞穗天合國際觀光酒店則是攜手高雄最多藝人指定住宿的H2O水京棧國際酒店，即日起至2024年12月30日推出客房聯賣優惠，兩人同行平日優惠價1萬7500元起，價格包含入住兩家酒店的早餐、晚餐，無限暢玩瑞穗天合國際觀光酒店內的金色水樂園、跑跑甩尾車等各式水陸設施，以及H2O水京棧國際酒店的高空透明泳池，一次樂遊瑞穗加高雄，深度探索兩地風情。
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