獨行俠117：116戰勝雷霆！Doncic連3戰大三元　4：2晉級西區決賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽上半場雷霆就展現出強烈的搶勝企圖心，靠著一哥「SGA」屢屢殺進殺出，半場個人共13投8中，包含2記三分外線，把握度相當理想，攻下全場最高21分。其餘4名先發球員表現也相當稱職，半場雷霆的投籃命中率高達49.0%，三分球也有41.7%，也是領先關鍵；至於獨行俠則是靠著Luka Doncic撐起全隊，半場個人6投5中攻下15分，團隊命中率則為38.5%，劣於客場出戰的雷霆，半場打完雷霆以64：48取得雙位數領先。
易籃再戰後，獨行俠在第三節很快給予回應，靠著雙星聯手出擊，Doncic跟Irving單節合計貢獻20分，前鋒Derrick Jones Jr.則是三分外線3投全進，單節也挹注11分，第三節獨行俠團隊打出一波35：26攻勢，也縮小雙方分差，三節打完雷霆仍以90：83領先。
比賽來到決勝節，雙方打得火熱，比賽剩下3分多鐘，獨行俠靠著Doncic的中距離跳投，正式取得本場比賽首度領先，但是暫停過後，雷霆隨後也投進三分球，雙方就一路糾纏至比賽最後時刻，終場前2.5秒，獨行俠P. J. Washington接獲Doncic傳球，在三分線外嘗試出手，裁判則是吹判雷霆的打手犯規，隨後Washington把握住2次罰球，終場獨行俠就以1分之差險勝，成功成為第一支晉級西區冠軍賽的球隊。
Doncic和SGA神仙打架 獨行俠笑到最後
此役獨行俠方面一哥Luka Doncic全場共15投9中，砍下全隊最高29分外帶10籃板10助攻，也是個人連續3場比賽繳出大三元成績。前鋒Derrick Jones Jr.攻下22分，當家控衛Kyrie Irving挹注22分3助攻，中鋒Daniel Gafford貢獻10分7籃板。
雷霆方面一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander全場共25投14中，攻下全場最高36分，並附帶3籃板8助攻，中鋒Chet Holmgren貢獻21分3籃板 ，Jalen Williams得到22分9籃板8助攻，Lu Dort挹注11分。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁