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貫徹「一中」！歐盟外長：不承認台灣國家地位　但可保持友好關係

▲歐盟最高外交官波瑞爾表示，「我們的既定立場是，我們不承認台灣的國家地位，未來也不會這樣做。」資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟最高外交官波瑞爾表示，「我們的既定立場是，我們不承認台灣的國家地位，未來也不會這樣做。」資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

520就職典禮前夕，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）接受外媒訪問時，被問及對於台海情勢的看法，波瑞爾直言，歐盟一貫立場是不承認台灣的國家地位，但可與台灣保持友好關係。

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波瑞爾於5月12日至16日訪問加州矽谷，期間還與輝達執行長黃仁勳會面，在行程中他也接受了《外交政策》的訪問，談及台灣議題、歐美關係、中歐關係及俄烏戰爭和以哈衝突。波瑞爾在採訪中透露，他不會參加下個月的歐洲議會選舉，意味波瑞爾即將卸任。

在訪問過程中，波瑞爾被問及中國與台灣爆發衝突的可能性時，他回應歐盟必須排除任何軍事解決問題的可能性。「我們一貫的立場是，不承認台灣的國家地位，未來也不會這麼做。『一個中國』意味著不會承認台灣的國家地位。」

但波瑞爾也補充稱，即使在不承認台灣國家地位的情況下，也將會與台灣保持經濟和文化關係。「我們也呼籲每個人都明白了解，這個問題（台灣）沒有軍事解決的方案。」

中國國家主席習近平才剛結束訪歐行程，而波瑞爾認為習近平此行目的並不單純。他表示，「中國一直試圖在歐盟製造分裂，試圖拉近與歐盟東部的距離。」

他指出，匈牙利和歐盟候選國塞爾維亞為了吸引中國投資，與其建立比其它國家更緊密的關係。但是在法國，雖然習近平也受到了很好的接待，但「每個人都知道在電動汽車生產競爭方面存在著很大的問題」。

波瑞爾表示，「在談到中國產能過剩時，我們談論的是兩件不同的事情。一個是產能過剩，另一個是中國經濟的內部失衡。真正的問題是中國經濟的結構性失衡，這使得內部需求相對於生產能力而言很弱，過剩的產能必須被轉移或出口。」他認為，中國正在做的是向世界其它國家輸出其內部失衡。而要解決這個問題，就要加徵關稅。

美國總統拜登近來宣布對中國進口新能源等產品大幅提高關稅，包括電動車、電池、晶片和醫療產品等7類產品，波瑞爾表示如果歐盟不追隨美國徵收高關稅，那麼這些中國電動汽車會流向歐洲。目前，歐盟如何應對美國大幅提高關稅後產生的一系列連鎖反應，已經成為外界關注的焦點。

波瑞爾表示，在對抗中國威脅方面，歐洲與美國是「同盟」，但雙方有著不同利益。他進一步稱，「這並不意味著我們在互相對抗，但在某些情況下，我們顯然有著不同的利益」，「我們與華盛頓的距離永遠比與北京的距離更近。但這並不意味我們在所有問題上都百分之百一致。」。

波瑞爾呼籲美國政府，在制定針對中國的技術和貿易的政策上，應該與歐盟協調一致行動，他指出，美國之前在事先未與歐盟進行任何協商、通告和討論的情況下，提出並通過《降低通膨法》；近期對中國電動汽車徵收100%關稅的舉動，也是在沒有與歐盟進行任何協調的情況下做出的決定。

他認為在美中歐「這個三角關係中，副作用是重要的，我不認為歐洲人應該成為中美對抗中的犧牲品或妥協的一方。至少，這是我們應該努力避免的」。

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