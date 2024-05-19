Makiyo暴瘦25公斤！宣稱靠膠原蛋白 名醫邱正宏親揭「瘦身內幕」
女星Makiyo（川島茉樹代）前兩年因懷孕一度胖到70公斤，生完後又離婚整個人暴瘦45公斤，近日透露已瘦到42公斤，整個人看上去非常纖細。Makiyo先前曾透露自己靠著膠原蛋白瘦身，對此，減重名醫邱正宏昨（18）日出席記者會，被問到Makiyo的瘦身方式是否有用，他坦言「蛋白質確實是可以減肥。」
記者薛羽彤／綜合報導
Makiyo產後積極瘦身，一年瘦下約25公斤，之後和前夫離婚忙於工作和小孩，目前體重僅42公斤。被網友問到瘦身方式，Makiyo透露自己靠著無糖膠原蛋白並克制飲食，實行168飲食法，她也強調「糖是最不好的東西」，呼籲大家空腹時最好不要攝取糖份。
瘦身名醫邱正宏昨日出席減重課程記者會，被問到Makiyo瘦身方式是否有用，邱正宏先是恭喜Makiyo「慢速減重很成功」，接著說：「蛋白質能不能減肥？答案是可以的，因為蛋白質吃了以後會分解成氨基酸，在我們體內會刺激升糖激素分泌。」而膠原蛋白也是蛋白質的一種，升糖素分泌的前提是不能先吃醣份，也就是澱粉、飯類、米食不能先吃。
邱正宏也分享減肥4大口訣，「先戒飲料和甜食，澱粉換成蛋白質，若沒時間常運動、坐時腳要抬一隻。」邱正宏近年受到網路詐騙所擾，有不肖分子惡意剪接他的影片做假廣告詐財，讓許多民眾受騙，他為此報案卻因詐騙集團主機都在國外，警方無法抓到人，昨日他現身再次呼籲民眾別受騙。
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