越南打貪行動釀外資暴減！世銀與18國聯合抗議 密函內容曝
近幾年越南政府積極打擊貪污，雖然立意良善，但也造成「行政癱瘓」，使得外國企業相當不滿。聯合國、世界銀行及西方捐助國等日前共同致函越南總理范明正（Phạm Minh Chính），稱受越南「行政癱瘓」影響，越南在過去三年間已經至少損失了25億美元（約新台幣800億元）的外國援助，且在將來可能還會再因此損失10億美元（約新台幣320億元），希望政府能儘早改善運作。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，這封致給越南總理未公開的密函中提及，「約有10億美元的發展資金正等待審批，另外有25億美元因資金過期而被退回」，意味著越南已損失將近其國內生產總值（GDP）1%的資金，由於資金不到位可能會造成基礎建設的工程落後，而漫長的審批過程也恐怕會造成外資的投資決策。
據悉，這封密函由聯合國和世界銀行駐越南代表寫給越南總理范明正，並由來自美國、歐盟和日本等國家和地區的18名駐越大使，以及亞洲開發銀行駐越南首席代表聯名簽署。
兩名外國高級官員直接將效率低落的緣由與越南正在進行的「熔爐」（đốt lò）反腐敗運動聯繫在一起，由於相關法規複雜，高級官員擔憂捲入「打貪行動」中，官員不願意批准或推進倡議，以免意外違法或違規。因此越南的公共投資因此陷入停滯，報告引述越南財政部數據，指2021年至2023年期間，越南公共投資資金到位率僅達年計劃的四分之三，有約190億美元未能如期使用。
由於越南長期面臨缺電的問題，外國企業期盼越南能夠全面升級電網，以降低工廠斷電的風險，同時願意提供資金幫助越南改善基礎建設，然而越南打貪行動導致的「行政癱瘓」，讓外國企業即便願意提供資金，也難以如期改善越南電網升級作業，讓外資十分不滿。