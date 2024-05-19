五月天再登北京鳥巢！甩假唱疑雲「唱10天寵粉」 票房上看40億元
狠甩去年假唱疑雲，五月天昨（18）日重返北京鳥巢連唱10天，粗估票房上看40億元台幣。再次站上大陸舞台，阿信邀請了陳綺貞擔任嘉賓合唱〈私奔到月球〉，阿信在舞台上也忍不住吐露心聲：「過去這一年，五月天也去了好多好多的城市，發生了好多好多的事。我知道這一路上讓大家擔心了。」讓全場粉絲都感動淚崩！
記者楊慧玲／綜合報導
五月天去年上海開唱時遭「聲理學」、「麥田農夫」2位音樂博主質疑假唱風波，近日官方調查結果出爐，上海文旅局表示，查證後確認五月天無假唱，還給他們一個清白，而自始至終，全球「五迷」都力挺偶像，認為舞台上設計了說話、點歌等多種環節，而且五人之間常常互相丟球、互動性非常即時，力挺五月天絕對不可能假唱。
有趣的是，五月天雖已成團25年，已是樂壇上的資深天團，但他們在大陸的粉絲卻愈來愈多，「假唱疑雲」爆發時，有許多大陸年輕網友紛紛跳出護航偶像、力挺到底，其中以「00後（2000年後出生）」的粉絲最多，尤其昨天開唱所在地的北京，就有粉絲透露，有朋友甚至決定每周都要來看。
五月天自2012年首登北京鳥巢後，至去年為止已經在鳥巢舉行20場演唱會，加上昨天開唱後、一路將唱到6月1日，也成為登上北京鳥巢次數最高的紀錄保持樂團。
而向來不吝於對粉絲分享心情、感性話語綿綿不絕的阿信，在演唱會上也透露，過去一年五月天雖然不是無風無雨，但都平平安安，他也忍不住溫暖發聲：「最重要的是今天在這裡，有你，有你們。對於五月天來說！你們就是我們的全世界」，讓許多歌迷聽了都感動到熱淚盈眶。演唱會中也設計了驚喜橋段，請來陳綺貞合唱〈私奔到月球〉，也讓全場尖叫聲不斷。
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