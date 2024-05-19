技職留學不是夢 大明高中國際預科生躋身英國名校

台中市大明高中致力推廣國際教育，期盼培育學生藝術素養，提升國際視野。為此，今年與英國國立西英格蘭大學簽署合作備忘錄，學生透過英國大學預科完整的藝術設計課程，以及客製化升學規劃，成功輔導首屆國際預科學生錄取英國大學，且全獲優秀學生獎學金，讀技職生也能躋身英國藝術設計名校，一圓留學夢。
記者金武鳯/台中報導
美工科學生張芸禎自小在色彩及創意設計領域，便展現天賦及熱忱，常以水彩繪圖表達內心世界。高二暑假赴英參加海外遊學團，經過一場異國藝術洗禮，更確認自己在設計領域的志向。大明高中提供扎實的設計藝術學術與技術課程，更為她的創作技巧打下重要基石。如今申請上夢想的學校既開心又感動，期許未來能結合藝術與心理治療，進行跨域學習及應用。
廣告設計科學生張雅欣擅長使用不同的媒材創作，只要身邊有紙張，無論是日曆紙到餐巾紙無所不畫。憑著對插畫藝術有著滿滿創作能量，以及精彩的作品集，再加上高中三年期間透過英國大學預科增進的英語能力，在申請入學時獲得校方青睞。張雅欣分享：「只要自主及早準備規劃，終能成功挑戰看似艱難的任務。」
大明高中致力於為學生提供優質的國內外升學輔導資源，近幾年獲頒教育部藝術教育貢獻獎、臺中市藝術亮點、跨領域美感教育領航學校獎等多項辦學績優榮譽。扎根的學術及藝術課程，加上國際教育推展與多元活動設計，陪伴學生探索自我，從藝術跨足國際，讓孩子的升學，創造出國際競爭力。