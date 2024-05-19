加油可等等！中油：明起汽、柴油各降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（20）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.9元。
記者許若茵／台北報導
台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.54美元，新臺幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算跌幅為0.78%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.3元及3.6元。
台灣中油說明，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及3.9元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元。
台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.6元及3.9元均由台灣中油吸收，113年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。