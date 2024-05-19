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東歐好兄弟有望聚首西決！Doncic率獨行俠出線　Jokic將迎第七戰

▲東歐好兄弟有望聚首西決！Luka Doncic率獨行俠出線，金塊Nikola Jokic則將和灰狼進行第七戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲東歐好兄弟有望聚首西決！Luka Doncic率獨行俠出線，金塊Nikola Jokic則將和灰狼進行第七戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

東歐好兄弟有望聚首西決！今（19）日NBA季後賽次輪比賽，達拉斯獨行俠成功完成逆轉，以117：116驚險擊敗奧克拉荷馬雷霆，而獨行俠一哥Luka Doncic也砍下全隊最高29分，率領球隊取得4：2系列賽勝利，成功晉級西區決賽。另一方面，同樣來自東歐的Nikola Jokic，則是將在明（19）日和明尼蘇達灰狼進行關鍵第七戰，倘若帶領丹佛金塊晉級，兩位「東歐好兄弟」也將聚首西區決賽，相當精彩可期

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同樣出身東歐　時常展現好交情

Nikola Jokic來自塞爾維亞，而Luka Doncic則來自斯洛維尼亞，兩個國家都位處東歐，且屬於斯拉夫民族，語言方面也較為接近。兩人過去在賽場上碰頭也時常交談，尤其在今年明星賽的互動最為球迷津津樂道。

球場內，兩人在第4節上演球不落地的默契傳球；球場外，Nikola Jokic則是找到機會就捉弄Luka Doncic，不論是練投時故意阻礙他，或是在和觀眾致意時偷拍他的後腦勺，展現兩人的好交情。

甚至在接受訪問時，Nikola Jokic曾公開向自己的東歐好兄弟提出組隊邀請，並放話說道：「我不想離開金塊，這球隊很棒，我喜歡丹佛，但如果Luka Doncic那天在獨行俠生氣了，他可以來金塊！」

好夥伴先走一步　Jokic將迎背水一戰

如今，反倒是獨行俠搶先以4：2擊敗雷霆，Luka Doncic共15投9中，砍下全隊最高29分外帶10籃板10助攻，也是個人連續3場比賽繳出大三元成績。同時，也在東歐好兄弟Nikola Jokic之前率先闖入西區決賽。

另一方面，17日未能完成4連勝逆轉的衛冕軍金塊，將在明（20）日回到丹佛主場，和灰狼隊進行系列賽第7，倘若能一改前場只得70分的頹勢，Nikola Jokic、Luka Doncic這對「東歐好兄弟」，也將有機會在西區決賽碰頭



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