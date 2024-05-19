嗆蔡英文施政芭樂票！民眾黨「519草根遊行」 今號召小草上街頭
準總統賴清德將於520就職，台灣民眾黨主席柯文哲今日下午將帶領黨公職，在民進黨北平東路中央黨部前舉辦「519草根遊行」活動，號召民眾手拿芭樂，嗆蔡英文8年總統任內猛開芭樂票。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲指出，前天（17日）民進黨為了阻擋「國會改革法案」，強行插隊、動手打人、辱罵議事人員、攻擊員警，甚至還搶走立院秘書長周萬來的文件。柯文哲批，更惡質的是，民進黨還煽動群眾，硬扯程序不正義，說沒有逐條審查。事實上，國會改革是台灣民眾黨的優先法案，立法精神早就經過多次記者會解釋過，所有的條文也都上傳到立法院網站，中間還有多次的朝野協商。每一條法條，民進黨在朝野協商、公聽會與議事過程中，都已經清清楚楚解釋，綠營立委自己不看法案文件內容，卻帶風向說黑箱修法。
柯文哲痛批，民進黨再次證明了「絕對權力使人絕對腐化」，今天5月19日下午2點，一起來到民進黨中央黨部所在的北平東路，一起喚起民進黨在野時的主張，一起喚醒賴清德競選時承諾的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革，以及民進黨執政八年，越來越嚴重的低薪資、高物價、高房價等 #民生經濟 問題。
柯文哲也要請問準總統賴清德，「現在的國會亂象是你認同的嗎？你是否會像蔡英文總統一樣，當年滿滿的承諾，現在變成一張張的芭樂票？」柯文哲號召，「就在今天下午，519草根決心行動，一起展現草根決心，直到改革成功。」