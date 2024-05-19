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鞋槓人生／「520」送什麼最有誠意？專家推這「兩款」是最好選擇

▲「520」送什麼最有誠意？專家推這「兩款」是您最好選擇。（圖／記者吳忠育攝）
▲「520」送什麼最有誠意？專家推這「兩款」是您最好選擇。（圖／記者吳忠育攝）

記者張志宇/綜合報導

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（19）日迎來第34集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，為各位介紹5月20日「520」最適合送什麼鞋子給另一半最有誠意，其中今（19）日最推薦這兩雙鞋子，包括Travis Scott x Jordan Jumpman Jack "Sail" 反轉摩卡，與Kobe 8代的MAMBACITA。

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Travis Scott x Jordan Jumpman Jack "Sail”是Travis Scott系列首雙非正代的聯名，這雙鞋的細節非常的多，一打開鞋盒就能看到印有Travis Scott  Logo的袋子，與各式不同種類顏色的鞋帶，可說是細節滿滿。

根據大隻哥透露，這次這雙聯名可以說是由Travis Scott設計，且不是用正代的鞋型去做聯名，鞋型有點像Trainer，除了倒鉤是Travis Scott設計的一大賣點外，這次還特地在非人標籤上加入屬於Travis Scott的元素，可說是十分有本人特色。

另一雙則是Kobe 8代的MAMBACITA，這雙是為了紀念Kobe女兒的生日而發的，這雙鞋很適合送給是Kobe粉絲的老公或男朋友，因為是為了紀念Kobe與女兒GIGI，所以鞋子上有很多Kobe父女兩的元素，十分適合拿來送禮當收藏。

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