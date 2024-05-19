人間微光／我不是男優

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高中唸的是體育班，開始重訓、練身材。我不覺得自己很壯，在健身房隨便都能找到一個比我更大隻的，我希望自己再壯一點、線條更好一點。不過，我滿喜歡現在這個樣子，雖然不是特別厲害，但這是我努力鍛鍊出來的，我喜歡靠自己努力得到的東西。
我大學只讀了1年就休學，工作1年之後，直接報志願役入伍。我一直都喜歡做一些比較特別的事情，喜歡嘗試和挑戰，所以當兵的時候選擇簽志願役，但又不想太無聊，就先進特戰去跳傘，半年後再報了蛙訓，進陸軍兩棲偵察營當海龍蛙兵，職業軍人一當就是9年多。
因為從小就練體育，蛙訓的時候，在體能方面我覺得沒有很累，累的是心理壓力，一下叫你吃屎、一下吃嘔吐物，精神壓力真的很大，但這些不合理的訓練，是為了要磨鍊你的心理素質。
有一次我差點要放棄。
蛙訓有分冬蛙、夏蛙，我報的是冬蛙。那時是冬天，那一年還有一個霸王級寒流，可是我們每天都要下水游泳，游到全身抽筋也要游。記得那一天練立泳，教官一直在找我們麻煩，給我們一些鉛塊、槍之類的負重，不能用手、不能用腳，我一直喝水，又吸不到空氣，當下恐懼感真的很重，幾乎快要放棄的那一刻，剛好有另一個人喊說要退訓，教官就叫大家上來，我們都被那個人救了一命。
我覺得勇敢的人，不是什麼都不怕的人，而是明知道怕、還敢去挑戰的人。就像我怕高，但要跳傘，我還是閉著眼睛跳下去了；我怕累、又懶，但我還是去報蛙訓；我怕冷，我還報了冬蛙，訓期從12月到6月，涵蓋整個冬天。
在這個單位，大家都有革命情感，因為大家都吃過一樣的苦，都從同一個地獄滾出來的，當你付出了這麼多心血，對這個單位才會有這麼強的認同感。
1年多前，我開始在推特上放自拍成人片，後來也放到付費平台，我從來沒有露臉，也沒有連結到海龍蛙兵身份，不過我一直有心理準備，被別人知道我就是「壹柒柒」這個帳號。後來事情曝光，上了新聞，有一些我帶過的學生告訴我，其實他們當初在受訓時就知道我是壹柒柒，結訓測之前，大家還私下圍在一起看我的影片。他們說，教官你的身材超好認，一看就知道是你。
我知道不能營外兼差，所以付費平台的帳號是用朋友的身份申請的，分潤的錢也是匯到朋友帳戶，我以為這樣子就能規避掉營外兼差的問題，如果真的被發現了，我也會主動辦理退伍。結果，前陣子我被檢舉，一直到我收到處分，短短1個禮拜我就被撤職。
我不是被汰除，是被撤職。汰除是2大過，還有退伍金；撤職是3大過，更嚴重，連退伍金都拿不到。
被撤職會難過嗎？其實倒也還好，因為有好有壞。難過的是我很喜歡兩棲營，不能繼續待下去，但另一方面，我獲得自由，回歸自己的生活，在軍中被綁了將近10年，現在可以天天打球運動、陪家人。
有很多人在罵我加入SWAG（成人平台）以及用「海龍蛙兵」稱號，質疑我被撤職，沒資格講自己是海龍蛙兵。可是，我講的是我曾經完成過的挑戰、達成過的目標，我確實受過訓，拿到結訓證書，也在單位服務過。很多海龍蛙兵退伍出來到各行各業，誰不是一直提自己是海龍蛙兵，為什麼因為我是在SWAG就不能說呢？
我營外兼差而被撤職，已經得到我該有的懲罰，我也坦然面對，但我加入SWAG，說自已是海龍蛙兵，這兩件事並沒有錯也沒有犯法。今天就算你要把我的證書收回去，都沒關係，我驕傲的不是這張證書，是我曾經完成過的歷練、付出過的努力。到現在我一直都對海龍蛙兵感到很驕傲，還是很喜歡這個單位。
其實在事情曝光前，SWAG就找過我，現在退役了，正式加入平台，也是一種新的嘗試。
前陣子我在平台上第一次直播，心理壓力超大。因為以前拍片，我是把手機放在旁邊，記錄我和女生互動的過程，影片後製打個碼，就放上網。但那次直播是在公司的小房間，外面有很多工作人員，我在現場講話、做動作，網友透過網路馬上就看得到，形式完全不一樣，我又緊張，又覺得好玩。
有很多拍片的合作邀約找上我，我都拒絕。我一直覺得我不是男優，拍片對我來說不是一個工作，我沒辦法接受攝影團隊、設計好的劇情，性愛是我生活中本來就會發生的事，我只是把它記錄下來而已。我希望你開心、我快樂，所以拍片對象都是我原本就認識的人，有感情基礎，我是滿吃感覺的人，如果是以賺錢為目的，就比較難有下一步。
會看我帳號的，其實女生也不多，大部分都是彩虹的朋友。雖然我是異性戀，喜歡女生，但是能被認同、被欣賞，不管你的身份是什麼，我覺得都很值得開心。有些同性朋友私下也來邀約，但我連沒有交情、沒互動過的女生都沒有辦法了，何況是男生。雖然親密接觸沒有辦法，但交朋友的話絕對沒有問題。
我現在的生活很簡單，就是家庭、運動還有情慾。拍片是我生活中的一部分，只要我的生活還有情慾，就會一直拍下去，持續分享影片。我喜歡做自己，喜歡性愛，既然我喜歡也認同這件事，有什麼好不敢讓人家知道的？
（壹柒柒／31歲／台南人／成人影像創作者，前海龍蛙兵）
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