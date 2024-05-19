艾瑪史東性感現身坎城影展！深V開衩到肚臍「僅遮2點」辣翻全場
第77屆法國坎城影展現正展開中，不僅港片《九龍城寨之圍城》古天樂、劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑，耀眼星光紅毯；艾瑪史東也帶著主演的新電影《憐憫的種類》，換上一套深V開衩到肚臍、火辣登上紅毯，華麗紫色的繞頸禮服襯上雪白肌膚，整個人像仙女下凡一樣。
記者黃雅琪／綜合報導
坎城影展星光熠熠，電影《憐憫的種類》入圍今年競賽片，導演尤格藍西莫率領眾家演員，包括主演艾瑪史東、周洪、威廉達佛、喬歐文以及傑西普萊蒙，光榮登上紅毯，在坎城影展上全球首映，獲得現場觀眾大量好評，全場起立鼓掌長達4.5分鐘，場面感人又激勵人心。
不僅外片熱鬧登場，「金馬前進坎城」計畫也帶領5部國片：《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》以及《女兒的女兒》躍上國際，金馬影后張艾嘉與影帝吳慷仁、金馬得主柯震東、金鐘得主陳柏霖、香港矚目演員柯煒林，以及亮眼新星劉主平和梁湘華也現身發布會，與現場百位來自全球影壇的電影人、選片人、發行公司和媒體展開交流，現場反應熱烈。
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