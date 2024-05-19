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520鋒面殺到！5天上班日「雷雨狂轟」　氣象署：週二、週三下最大

▲隨著鋒面接近，明天開始雨勢會越來越明顯，且降雨會持續至週五，週六才趨緩。（圖／記者葉政勳攝）
▲隨著鋒面接近，明天開始雨勢會越來越明顯，且降雨會持續至週五，週六才趨緩。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

鋒面逐漸接近台灣，中央氣象署表示，今（19）日晚間水氣移入，明（20）日開始雨勢越來越明顯、雨區不斷擴大，整體降雨將會一路持續至週五（5/24），週六（5/25）鋒面遠離才趨緩，其中在週二至週三（5/21至5/22）會是降雨最劇烈的時段，民眾務必持續留意最新天氣預報。

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氣象署預報員張峻堯說明，今天台灣各地受到中層雲系影響，高空雲量較多，但沒有明顯降雨，高溫也都可以來到攝氏30度左右，不過華南上空的「低壓鋒面」建立中，隨著對流發展旺盛、明天移動到台灣附近，明天上午南部、東半部率先出現降雨，下半天開始，中部以北也跟著會出現陣雨或雷雨。

▲明日開始雨勢越來越明顯、雨區不斷擴大，整體降雨將會一路持續至週五。（圖／中央氣象署提供）
▲明日開始雨勢越來越明顯、雨區不斷擴大，整體降雨將會一路持續至週五。（圖／中央氣象署提供）
張峻堯指出，明天鋒面接近，週二至週四會在台灣上空滯留、徘徊，特別要留意在週二、週三搭配西南風的增強，各地降雨明顯，全台都有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，也有「短延時強降雨」出現，尤其中南部地區及有較大雨勢出現的機率。

週六鋒面逐漸遠離，各地降雨會稍為趨緩，不過受到偏南風或西南風的影響，中南部及東南部仍會有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。氣溫部分，未來一週受鋒面影響，各地雲量偏多，高溫落在攝氏28至30度，低溫則是攝氏22至24度，在有降雨的時候，氣溫會較低。

▲未來一週受鋒面影響，各地雲量偏多，高溫落在攝氏28至30度，低溫則是攝氏22至24度。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週受鋒面影響，各地雲量偏多，高溫落在攝氏28至30度，低溫則是攝氏22至24度。（圖／中央氣象署提供）

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