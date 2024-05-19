70歲白冰冰挑戰「E16蹲」動作超靈活！跳完不喘還問：沒有了嗎
天團Energy睽違22年再復出歌壇，推出全新專輯《HERE I AM》，新歌〈星期五晚上〉的舞蹈中有一段要跳「E16蹲」，引起各界爭相挑戰，70歲綜藝大姐白冰冰也加入行列，影片曝光後，讓網友直呼「太強了！」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy新歌〈星期五晚上〉不僅旋律洗腦，舞步當中還包含了「E16蹲」，連蹲16下相當耗費體力，也證實了5位40多歲的大男人的舞蹈實力沒退步。繼方文琳、潘若迪、丁噹等人接受挑戰後，綜藝大姐白冰冰也跟上風潮，今（19）日PO出自己挑戰「E16蹲」的影片，笑說：「70歲挑戰16蹲！雖然姿勢不標準，先過過癮，過幾天請看正確姿勢。我一定可以的！」預告之後還要再挑戰。
影片中，白冰冰跟著旋律蹲下又站起來，跳完後身邊的人都累倒在地上，只有她說：「啊這樣就沒有了喔？」似乎還意猶未盡。白冰冰影片至今吸引9萬人觀看，網友紛紛大讚她的毅力，「冰冰姐太強了吧！筋骨強健心態年輕活力十足」、「活力十足，講話也不喘，厲害」、「果然有舞蹈底子」；不過也有粉絲擔心她的身體，覺得舞步非常傷膝蓋，「真心覺得不要跟風，膝蓋很重要。」
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