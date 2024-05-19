為花蓮加油　中市已突破百團造訪力挺

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吳世瑋指出，截至5月17日止，台中規劃出團數已達104團、預估參加人數逾4300人，其中首發團日前前進花蓮，團員感慨原是旅遊勝地的花蓮，地震後人氣冷清，真的需要以實際行動支持，年底前出團數還會陸續增加並接力前往花蓮參訪。台中市政府持續以暖心活動，喚起社會各界對於花蓮災後重建的重視支持，除自發性發起觀光參訪，還有團購農特產或提供賑災款項等，一起用行動幫助花蓮，協助花蓮振興產業，期盼為花蓮及台灣帶來更多正能量與希望。
民政局表示，目前計有北區、東區及豐原區的交流團完成參訪，其中豐原慈濟宮時值建廟300年，年底將辦理祈安五朝清醮，以宗教交流名義，前往花蓮友宮致送清醮大帖，並參加花蓮瑞穗青蓮寺浴佛節暨建寺148年慶典，主委陳誌鋒允諾豐原慈濟宮除捐款外，也會持續訂購花蓮的農特產品做為宣導品和伴手禮，為花蓮重建盡棉薄之力。
此外，廣亮慈善基金會則帶著勸募善款2百多萬搭乘火車前往花蓮，並在災區當地里長及民代協助下親自發放受災戶慰問金，計217戶，善盡社會責任並拋磚引玉，廣亮慈善基金會監察人黃國益期盼更多的人力物力挹注花蓮，支持花蓮重建工作，早日看到花蓮風華再現。
民政局說，協助讓花蓮「人進來、貨出去」，台中市各區公所目前已規劃舉辦57場次的花蓮農特產品設攤活動，拋磚引玉，呼籲民眾用購買力力挺農民走出震災。經統計，民政局及區公所採購「花蓮伴手禮及農特產品」累計金額近542萬元。另，台中市各宗教團體全力發揮大愛，截至目前共籌得近2,000萬元善款，攜手同心支持花蓮重建工作。