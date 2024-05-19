獨家／吳慷仁當海王激戰整夜！新片正面露出「驚人17公分」看光光
楊雅喆執導電影《破浪男女》，眾演員吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林近日前進坎城影展。知情人士向《NOWnews今日新聞》透露，「金馬影帝」吳慷仁在片中挑戰大尺度限制級演出，正面露出第三點，粗估約17公分非常壯觀，許多幕後人員都是「欣賞」了好幾遍，直呼：「看完印象深刻。」
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁在電影《破浪男女》飾演大情聖「海王」，與劉主平、梁湘華、柯煒林有男女情慾糾葛戲，值得關注的是，知情人士透露，「金馬影帝」吳慷仁在片中「正面露下體」大尺度犧牲演出：「吳的挺大的，完整呈現！目測感覺有16至17公分。」吳慷仁的驚人「尺寸」，已經有多人看過不只一遍，人人都驚訝不已。
《破浪男女》靈感來自童話故事書〈小美人魚〉，人魚公主愛上被她救起免於溺水的王子，不同的是，美人魚竟是一位年輕的男孩。吳慷仁當初主動要求演出「海王」一角，首度挑戰大情聖角色，周旋於男男女女歡愛之間，享受獵豔樂趣，有別於以往大家所見的吳慷仁，值得期待。《破浪男女》6月28日全台上映。
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