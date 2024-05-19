超萌佩佩豬空降台中　親子音樂季破萬人嗨翻全場

網友熱烈討論這條像「薄荷牙膏」　逢甲商圈人行道

▲逢甲商圈薄荷牙膏標線型人行道(圖／交通局提供2024.5.19)
▲逢甲商圈薄荷牙膏標線型人行道(圖／交通局提供2024.5.19)

記者柳榮俊/台中報導

曾創下百億營業額的台中市逢甲商圈，挺過疫情後觀光客逐漸回流，人潮湧現，台中市政府交通局與建設局利用打造路平機會，攜手調整道路車道配置，不但保留原有道路雙向四車道並兼顧停車需求，同時規劃出總長700公尺、寬1.5公尺標線人行道，提供學生、逛街人潮更優良的通行空間，今年4月份完工至今，獲得商圈店家、觀光客與大學生大推按讚，引發網友熱烈討論，跟著這條像「薄荷牙膏」也像「幸運草」的人行道走，克服人行道不足問題，安心行走創意十足。

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局長葉昭甫表示，西屯區逢甲商圈福星路段，原規劃為雙向4車道，路側規劃機車停車格，在不影響車流紓解前提下，人行道空間難以無中生有，交通局透過縮減車道寬度，並採斜向機車停車格方式，增設1.5公尺的標線型人行道，且福星路沿線道路轉角一併規劃外推，引導轉彎車輛減速慢行，注意通過路口行人，且提供行人安全的停等空間，讓行人逛街步行更為從容安全，也能吸引更多觀光人潮。


逢甲商圈管委會主委王朝藝指出，交通局規劃標線型人行道，不只是交通設施，4月完工迄今也成為逢甲商圈最夯的話題，汽、機車的停車位沒有減少，還增設公車上下車的空間，改善以往因為缺乏人行道，用路人有時要走到路中的危險，連騎樓旁邊凹凸不平的路面一併解決，煥然一新又有效用的人行道，一舉數得，為迎接觀光客來訪，在地店家及遊客對交通局運用先進工法完成的交通設施大表讚許，躍升逢甲商圈的最「行」的人行道。


交通局指出，逢甲商圈福星路標線型人行道完工後，立即成為當地店家與網路熱論討論的話題，來朝聖逢甲商圈的觀光客，採購後輕鬆行走人行道，不必擔心人車爭道風險，大學生肯定標線型人行道改善沒有人行道的困難，有人行道安全守護，也成為逢甲商圈道路新亮點，網友稱這條人行道好像一條「薄荷牙膏」，炎炎夏日走在人行道，感覺令人愉快的清涼意。


葉昭甫表示，標線人行道和實體人行道相同，為供行人通行使用，並禁止車輛停放(有規劃機車停車格處除外)，仍請用路人共同維護人行道暢通。市府後續也將持續盤點市區道路空間規劃，推動人本交通，建立以人為本，更安全、友善、舒適的交通環境。

超萌佩佩豬空降台中　親子音樂季破萬人嗨翻全場

為花蓮加油　中市已突破百團造訪力挺

中市大坑2、6、8號登山步道整修封閉

中市社區關懷據點500處達標　盧秀燕攜長輩歡慶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞