網友熱烈討論這條像「薄荷牙膏」　逢甲商圈人行道

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交通局長葉昭甫表示，西屯區逢甲商圈福星路段，原規劃為雙向4車道，路側規劃機車停車格，在不影響車流紓解前提下，人行道空間難以無中生有，交通局透過縮減車道寬度，並採斜向機車停車格方式，增設1.5公尺的標線型人行道，且福星路沿線道路轉角一併規劃外推，引導轉彎車輛減速慢行，注意通過路口行人，且提供行人安全的停等空間，讓行人逛街步行更為從容安全，也能吸引更多觀光人潮。
逢甲商圈管委會主委王朝藝指出，交通局規劃標線型人行道，不只是交通設施，4月完工迄今也成為逢甲商圈最夯的話題，汽、機車的停車位沒有減少，還增設公車上下車的空間，改善以往因為缺乏人行道，用路人有時要走到路中的危險，連騎樓旁邊凹凸不平的路面一併解決，煥然一新又有效用的人行道，一舉數得，為迎接觀光客來訪，在地店家及遊客對交通局運用先進工法完成的交通設施大表讚許，躍升逢甲商圈的最「行」的人行道。
交通局指出，逢甲商圈福星路標線型人行道完工後，立即成為當地店家與網路熱論討論的話題，來朝聖逢甲商圈的觀光客，採購後輕鬆行走人行道，不必擔心人車爭道風險，大學生肯定標線型人行道改善沒有人行道的困難，有人行道安全守護，也成為逢甲商圈道路新亮點，網友稱這條人行道好像一條「薄荷牙膏」，炎炎夏日走在人行道，感覺令人愉快的清涼意。
葉昭甫表示，標線人行道和實體人行道相同，為供行人通行使用，並禁止車輛停放(有規劃機車停車格處除外)，仍請用路人共同維護人行道暢通。市府後續也將持續盤點市區道路空間規劃，推動人本交通，建立以人為本，更安全、友善、舒適的交通環境。