汪小菲寵女友！百萬元砸出的浪漫 Mandy背愛馬仕天花板包趴趴走
大陸富商汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，近幾年的戀情愈趨高調，他於今年3月向台灣網紅女友Mandy（馬筱梅）求婚，除了亮出價值300萬元大鑽戒外，也不忌諱地帶著女友趴趴走，近日又被發現Mandy身上背的包包，竟是價值450萬元以上、有「愛馬仕天花板」之稱的喜馬拉雅包。
記者楊慧玲／綜合報導
汪小菲日前因在大S豪宅樓下大吵而鬧進警局，身上穿的T-Shirt又皺又鬆，遭網友們嘲諷是酸菜衣，沒想到經調查後竟發現是法國知名品牌，還要價1.8萬元，不為人知的時尚品味驚訝眾人。而他最近偕未婚妻女友甜蜜逛街，他紳士幫開車門、小心翼翼牽著女方小手的畫面流出，也被眼尖網友注意到Mandy背著愛馬仕天價包包，讚嘆汪小菲財力十分驚人。
據了解，愛馬仕的各種包款中以凱莉包與柏金包最是一包難求，而喜馬拉雅包由鱷魚皮打造，更被稱為「愛馬仕天花板」。去年愛馬仕喜馬拉雅凱莉包拍賣價破1,547萬元台幣，成為世界上最貴的包，也堪稱是「收藏界天花板」。目前已知擁有喜馬拉雅包的大多為一線女星與知名名媛，如林青霞、關之琳和周揚青都曾背過。
大陸的時尚博主研究後發現，Mandy所背的喜馬拉雅包因為沒有鑽石，相較有鑽的包稍微容易取得，但價格至少也要450萬元。而這也不是兩人第一次炫富，日前汪小菲價值300萬元的求婚鑽戒，就讓許多吃瓜群眾們紛紛猜測汪小菲的荷包滿滿，似乎完全不因與大S婚變影響生意，財力雄厚。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道