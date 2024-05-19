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汪小菲寵女友！百萬元砸出的浪漫　 Mandy背愛馬仕天花板包趴趴走

▲汪小菲（左）帶未婚妻Mandy到處趴趴走，被眼尖網友發現身上背著愛馬仕喜馬拉雅天價包，要價至少450萬元。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）帶未婚妻Mandy到處趴趴走，被眼尖網友發現身上背著愛馬仕喜馬拉雅天價包，要價至少450萬元。（圖／汪小菲微博）

記者楊慧玲／綜合報導

大陸富商汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，近幾年的戀情愈趨高調，他於今年3月向台灣網紅女友Mandy（馬筱梅）求婚，除了亮出價值300萬元大鑽戒外，也不忌諱地帶著女友趴趴走，近日又被發現Mandy身上背的包包，竟是價值450萬元以上、有「愛馬仕天花板」之稱的喜馬拉雅包。

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汪小菲日前因在大S豪宅樓下大吵而鬧進警局，身上穿的T-Shirt又皺又鬆，遭網友們嘲諷是酸菜衣，沒想到經調查後竟發現是法國知名品牌，還要價1.8萬元，不為人知的時尚品味驚訝眾人。而他最近偕未婚妻女友甜蜜逛街，他紳士幫開車門、小心翼翼牽著女方小手的畫面流出，也被眼尖網友注意到Mandy背著愛馬仕天價包包，讚嘆汪小菲財力十分驚人。

▲大陸時尚博主研究發現，Mandy所背的愛馬仕名牌包要價約450萬元至680萬元左右。（圖／摘自微博）
▲大陸時尚博主研究發現，Mandy所背的愛馬仕名牌包要價約450萬元至680萬元左右。（圖／摘自微博）
據了解，愛馬仕的各種包款中以凱莉包與柏金包最是一包難求，而喜馬拉雅包由鱷魚皮打造，更被稱為「愛馬仕天花板」。去年愛馬仕喜馬拉雅凱莉包拍賣價破1,547萬元台幣，成為世界上最貴的包，也堪稱是「收藏界天花板」。目前已知擁有喜馬拉雅包的大多為一線女星與知名名媛，如林青霞、關之琳和周揚青都曾背過。

大陸的時尚博主研究後發現，Mandy所背的喜馬拉雅包因為沒有鑽石，相較有鑽的包稍微容易取得，但價格至少也要450萬元。而這也不是兩人第一次炫富，日前汪小菲價值300萬元的求婚鑽戒，就讓許多吃瓜群眾們紛紛猜測汪小菲的荷包滿滿，似乎完全不因與大S婚變影響生意，財力雄厚。

▲汪小菲求婚鑽戒被起底要價7位數。（圖／微博）
▲汪小菲求婚鑽戒被起底要價7位數。（圖／微博）
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