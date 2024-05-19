確認過眼神是好兄弟！習近平「罕見」抱蒲亭　中俄聯合與西方對立

我是廣告 請繼續往下閱讀
習蒲會並不稀奇，加上國際會議的場邊會議，兩人至今會談次數達40次，但這次卻展現出了有別於以往的緊密關係。在16日晚上，習近平與蒲亭兩人散步談話，結束之際，習近平主動的擁抱蒲亭，此舉引發媒體高度關注。
從影片中可以看到，習近平和蒲亭原先握著手，兩人的表情看上去十分愉快，接著習近平率先張開雙臂，示意要擁抱蒲亭，而蒲亭則是愣了兩秒才同樣張開雙手回應，兩人左右擁抱2次後，蒲亭才又伸手相握。
《路透社》指習近平主動擁抱的畫面相當「罕見」，習近平不以熱情洋溢聞名，但在當時，他卻緊抓蒲亭的肩膀，並擁抱他兩次。
《紐約時報》評論指出，西方領導人在尋找習近平和蒲亭之間是否存在任何重大分歧，特別是在俄烏戰爭問題上，但顯然找不到任何跡象。無論是可能遭到主要貿易夥伴歐洲疏遠，或是美國對幫助俄羅斯的中國銀行實施制裁，這些風險似乎都沒有辦法阻止習近平擁抱蒲亭。
歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）中國外交政策專家巴赫爾斯卡（Alicja Bachulska）分析，蒲亭和習近平的首要目標都是反擊現在的敵人——美國及美國領導的國際秩序。
分析人士進一步解釋，習近平已經將西方可能祭出的制裁及關稅措施，是為他與俄羅斯成為戰略夥伴關係可接受的成本。對習近平來說，蒲亭是不可或缺的朋友，有助於重塑有利於中國的全球秩序。華府越是反擊，包括對中國電動車祭出關稅等措施，習近平就越覺得自己的選擇是正確的。
美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國專家白明（Jude Blanchette）表示，隨著美國的地緣政治變得更加激烈，莫斯科對習近平的戰略價值只會更加強化。
《紐時》報導指出，對習近平和蒲亭來說，最重要的是他們所謂的「國際關係民主化」。這本質上是削弱美國的主導地位，讓不結盟國家及流氓國家賦權，讓這些國家因為對西方的共同不滿而攜手。
《日本經濟新聞》則指出，蒲亭此次訪中對世界的影響前所未有，中俄企圖瓦解維護現有秩序的美國及盟友，也使雙方陣營對立加深至無法挽回的地步。