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馬來西亞警局遇恐攻！伊斯蘭祈禱團曝　逾20名成員屠殺多名警員

▲馬來西亞17日發生重大襲警案，逾20名「伊斯蘭祈禱團」成員策劃攻擊警局。（圖／翻攝自影片）
▲馬來西亞17日發生重大襲警案，逾20名「伊斯蘭祈禱團」成員策劃攻擊警局。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

馬來西亞柔佛州烏魯地南（Ulu Tiram）警察局17日發生重大襲警案，逾20名「伊斯蘭祈禱團（JL）」成員策劃攻擊警局，並造成2名警員死亡和1名警員重傷，主要兇嫌則當場被擊斃，不過這次恐怖攻擊也讓該小鎮及恐怖組織備受關注。

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根據《海峽時報》，伊斯蘭祈禱團的一名34歲犯嫌手持帕朗刀（Parang）在17日凌晨2點半左右闖進警局，在警局大門前先襲擊一名警察後，隨即搶走他的手槍，之後又與員警們在停車場交火，過程導致另一名警察身亡，犯嫌也遭擊斃。

伊斯蘭祈禱團是國際恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）在東南亞的分支，伊斯蘭祈禱團成立於印尼，1990年代通過廣設宗教私塾的方式滲透馬國。該團體的發起人阿布峇卡（Abu Bakar Bashir）及阿都拉松卡爾（Abdullah Sungkar）1990年代初從印尼逃到馬國時，在烏魯地南創辦了一所宗教私塾，長期對當地小孩和青年進行洗腦教育。

2009年在印尼被殲滅的馬國籍恐怖分子諾丁（Noordin Mohammad Top），以及目前被關押在古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地的印尼恐怖分子漢巴里（Hambali），都是這所學校的校友，這些人曾策劃多起恐怖襲擊，包括2002年奪走200多條人命的峇里島特大爆炸案。

儘管這所私塾在2000年前後被馬國當局下令關閉，但當時它已培養了許多思想極端的恐怖分子，烏魯地南因此可以說是伊斯蘭祈禱團成員熟悉的地盤。

這場恐怖攻擊引發國際關注，因為烏魯地南距離新山市中心僅約18公里，距離新山住宅及商業混合區茂奧斯汀花園只約10公里，茂奧斯汀花園是許多新加坡人常去的購物及休閒地點之一。

警方目前正擴大追蹤共犯，目前尚未清楚犯案動機，已有20多名據信與伊斯蘭祈禱團有關的人被捕，其中包括嫌犯的5名家庭成員，年齡介於19歲至62歲。

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